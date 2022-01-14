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'Chego ao Fluminense com convicção que temos tudo para disputar e conquistar títulos', diz Willian Bigode

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (14), atacante exalta mescla do elenco tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 19:05

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 19:05

O atacante Willian Bigode não escondeu seu otimismo por estar prestes a iniciar sua trajetória no Fluminense. Em entrevista coletiva concedida de sua apresentação nesta sexta-feira (14), o jogador de 35 anos exaltou o fato de chegar a um clube que está muito competitivo.- Acredito que, por onde eu passei, encontrei grupos de qualidade, competitivos, unidos. Quando cheguei ao Fluminense, sabia da disputa sadia, do ambiente familiar. Chego aqui com a convicção de que temos tudo para disputar e conquistar títulos. É claro que as outras equipes também se preparam para tentar vencer. Mas o Fluminense está construindo esse grupo, tem muita ambição, os treinos têm sido muito fortes... - disse.
Em relação à proximidade da disputa da Copa Libertadores, Willian detalhou.
- Vamos focar no Millonarios. Temos de fazer grandes jogos. É um caminho longo, mas com o objetivo de vencer sempre. É o objetivo de cada atleta para deixar o nome na história do clube. - declarou.
O atleta também adiantou que falou com o técnico Abel Braga sobre sua maneira de jogar.
- A gente sempre conversa. É normal quando você chega ao clube ter esse diálogo com o treinador. Ele também já sabe das minhas características, já jogou bastante contra (risos), e eu tenho, sim, aquela posição que mais gosto de jogar. E ele também sabe que pode contar comigo em outras posições: segundo atacante, jogando por dentro, flutuando... - e emendou:
- E, sim, a posição que eu (mais) gosto é com mais liberdade na frente, a gente já conversou sobre isso - finalizou.
O atacante falou sobre o fato de atuar com Fred e da mescla que os tricolores vêm fazendo no elenco.
- Venho para aprender com o Fred, que é um jogador com uma história linda aqui, um grande vencedor, com todo seu potencial, sua experiência. A gente chega aqui também para aprender muito com ele, para poder somar, e juntamente com esses garotos, que têm um potencial gigantesco, de muita qualidade. Acredito que realmente é importante essa mescla, um completando o outro dentro de campo, formando um grupo muito competitivo - disse.
Crédito: 'Estamosformandoumgrupocompetitivo',declaraojogadorde35anos(Reprodução/FluTV

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