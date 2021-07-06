Chegada sem apresentação, empréstimo e rescisão: a passagem de Matheus Fernandes no Barcelona

Crédito: Divulgação/Barcelona

O meio-campista brasileiro Matheus Fernandes deixou o Barcelona após entrar em campo apenas uma vez com a camisa da equipe catalã. A rescisão do do atleta saiu nesta segunda-feira. O LANCE! relembra a passagem do jogador pelo clube.

Veja o mata-mata da EurocopaBarça rescindiu com Matheus Fernandes: relembre jogadores brasileiros que decepcionaram no BarcelonaContratado em janeiro de 2020 pelo Barcelona, Matheus Fernandes nunca foi anunciado oficialmente pelo clube. O jogador custou um total de 7 milhões de euros para a equipe catalã, que ainda poderia pagar mais 3 milhões em bônus para o Palmeiras.

Logo após a sua chegada, Matheus Fernandes foi emprestado ao Real Valladolid, onde atuou por apenas três partidas até o final da temporada 2019/2020. Pouco aproveitado pela equipe, o jogador não continuou no clube e voltou ao Barcelona.

Em sua volta ao Barcelona, Matheus Fernandes, apesar de enfrentar uma forte concorrência no elenco (Busquets e de Jong foram titulares como volantes, enquanto Pjanic foi banco), não foi emprestado novamente pelo clube, e esperava receber uma chance na equipe blaugrana.

Na temporada 2020/2021, Matheus Fernandes recebeu a sua primeira e única oportunidade de entrar em campo com a camisa do Barcelona. O brasileiro substituiu Pedri na vitória por 4 a 0 sobre o Dinamo de Kiev pela Champions League e jogou por 17 minutos.

Nesta mesma temporada, o meio-campista brasileiro venceu o seu primeiro troféu pelo Barcelona. Mesmo sem atuar por um único minuto da Copa do Rei, Matheus Fernandes teve o seu nome entre os jogadores relacionados para a final contra o Athletic Bilbao.

Apesar de ter contrato com o Barcelona até 2024, o clube optou por rescindir o seu vínculo com o jogador na terça-feira, dia 29 de junho. O jornal espanhol 'Diario As' classificou a contratação do brasileiro pela equipe blaugrana como um 'escândalo'.