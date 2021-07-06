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Chegada sem apresentação, empréstimo e rescisão: a passagem de Matheus Fernandes no Barcelona

Meio-campista brasileiro rescindiu o seu contrato com o Barcelona após jogar apenas uma partida pelo clube catalão...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 07:00
Crédito: Divulgação/Barcelona
O meio-campista brasileiro Matheus Fernandes deixou o Barcelona após entrar em campo apenas uma vez com a camisa da equipe catalã. A rescisão do do atleta saiu nesta segunda-feira. O LANCE! relembra a passagem do jogador pelo clube.
Veja o mata-mata da EurocopaBarça rescindiu com Matheus Fernandes: relembre jogadores brasileiros que decepcionaram no BarcelonaContratado em janeiro de 2020 pelo Barcelona, Matheus Fernandes nunca foi anunciado oficialmente pelo clube. O jogador custou um total de 7 milhões de euros para a equipe catalã, que ainda poderia pagar mais 3 milhões em bônus para o Palmeiras.
Logo após a sua chegada, Matheus Fernandes foi emprestado ao Real Valladolid, onde atuou por apenas três partidas até o final da temporada 2019/2020. Pouco aproveitado pela equipe, o jogador não continuou no clube e voltou ao Barcelona.
Em sua volta ao Barcelona, Matheus Fernandes, apesar de enfrentar uma forte concorrência no elenco (Busquets e de Jong foram titulares como volantes, enquanto Pjanic foi banco), não foi emprestado novamente pelo clube, e esperava receber uma chance na equipe blaugrana.
Na temporada 2020/2021, Matheus Fernandes recebeu a sua primeira e única oportunidade de entrar em campo com a camisa do Barcelona. O brasileiro substituiu Pedri na vitória por 4 a 0 sobre o Dinamo de Kiev pela Champions League e jogou por 17 minutos.
Nesta mesma temporada, o meio-campista brasileiro venceu o seu primeiro troféu pelo Barcelona. Mesmo sem atuar por um único minuto da Copa do Rei, Matheus Fernandes teve o seu nome entre os jogadores relacionados para a final contra o Athletic Bilbao.
Apesar de ter contrato com o Barcelona até 2024, o clube optou por rescindir o seu vínculo com o jogador na terça-feira, dia 29 de junho. O jornal espanhol 'Diario As' classificou a contratação do brasileiro pela equipe blaugrana como um 'escândalo'.
Segundo o programa 'Què T'hi Jugues', o jogador pretende processar o Barcelona com o intuito de receber o valor integral do seu salário, que tinha validade até 30 de junho de 2024. O programa também afirma que Matheus Fernandes tem opções de atuar na França, na Grécia ou de voltar ao Palmeiras.

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