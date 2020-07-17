Chefe do DM do Flamengo avalia ir para o Benfica junto com Jorge Jesus

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Acertado com o Benfica, de Portugal, o técnico Jorge Jesus deixará o comando do Flamengo e será acompanhado dos profissionais que chegaram ao clube junto com ele, em 2019. Sete profissionais formam a comissão do Mister, que também deseja seguir trabalhando com o Dr. Márcio Tannure nos Encarnados.

Segundo informações do site "UOL", o chefe do departamento médico rubro-negro foi convidado e está avaliando a possibilidade. Márcio Tannure está no Flamengo desde 2002 - chegou como estagiário. O DM do Flamengo, hoje em dia, é reconhecido como modelo no futebol brasileiro, e foi constantemente elogiado por Jorge Jesus em 2019, quando atletas do time principal, como Arrascaeta e Diego, recuperaram-se de lesões graves em um curto tempo.