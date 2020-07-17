Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chefe do DM do Flamengo avalia ir para o Benfica junto com Jorge Jesus

Desejo do treinador português é contar com o Dr. Márcio Tannure nos Encarnados...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2020 às 18:42

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 18:42

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Acertado com o Benfica, de Portugal, o técnico Jorge Jesus deixará o comando do Flamengo e será acompanhado dos profissionais que chegaram ao clube junto com ele, em 2019. Sete profissionais formam a comissão do Mister, que também deseja seguir trabalhando com o Dr. Márcio Tannure nos Encarnados.
Segundo informações do site "UOL", o chefe do departamento médico rubro-negro foi convidado e está avaliando a possibilidade. Márcio Tannure está no Flamengo desde 2002 - chegou como estagiário. O DM do Flamengo, hoje em dia, é reconhecido como modelo no futebol brasileiro, e foi constantemente elogiado por Jorge Jesus em 2019, quando atletas do time principal, como Arrascaeta e Diego, recuperaram-se de lesões graves em um curto tempo.
O Dr. Márcio Tannure também é médico oficial do UFC desde 2011. Por isso, atualmente o profissional se encontra em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde uma série de eventos de luta estão sendo realizados até o final de julho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados