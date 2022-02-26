Chay vai para o jogo e Botafogo terá atleta da base como titular contra a Portuguesa; veja provável escalação!

Após dias de mistério, o meia Chay está confirmado para o confronto do Botafogo com a Portuguesa, neste domingo (27). O camisa 14 se recuperou das dores que teve na entrada forte que sofreu de Fabrício Bruno durante o confronto do Alvinegro com o Flamengo e tende a estar entre os titulares no Estádio Luso-Brasileiro. A evolução no tratamento médico garantiu a presença de Chay no confronto com a Lusinha, seu ex-clube.