Chay vai para o jogo e Botafogo terá atleta da base como titular contra a Portuguesa; veja provável escalação!

Após dias de mistério, o meia Chay está confirmado para o confronto do Botafogo com a Portuguesa, neste domingo (27). O camisa 14 se recuperou das dores que teve na entrada forte que sofreu de Fabrício Bruno durante o confronto do Alvinegro com o Flamengo e tende a estar entre os titulares no Estádio Luso-Brasileiro. A evolução no tratamento médico garantiu a presença de Chay no confronto com a Lusinha, seu ex-clube.
O técnico Lúcio Flávio terá de depositar as fichas em um jovem das categorias de base para a lateral esquerda do Botafogo. Jeffinho, que atua no sub-20 alvinegro, ficará no setor.Além de Carlinhos e Hugo, que já estavam no departamento médico, jonathan Silva está afastado por ter sofrido uma concussão cerebral leve no clássico diante do Flamengo.
A provável equipe trará: Gatito Fernández; Daniel Borges, Kanu, Carli e Jeffinho; Breno, Kayke (Fabinho), Raí e Chay; Erison e Matheus Nascimento.