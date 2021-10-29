Chay sofre lesão parcial nos ligamentos do tornozelo e desfalca o Botafogo

Crédito: Vítor SIlva/Botafogo

Desfalque sentido para o Botafogo. O clube divulgou, via assessoria de imprensa, na tarde desta sexta-feira que Chay sofreu uma lesão parcial dos ligamentos do tornozelo direito após a realização de um exame de imagem realizado na reapresentação da equipe.+ Mercado de atuação e finanças: por que o Botafogo fechou com a XP para buscar investidor no exterior

O camisa 14 sofreu a lesão no empate em 1 a 1 com o Goiás, na última terça-feira. No segundo tempo, sofreu um carrinho de Caio Vinícius e prendeu o tornozelo no gramado da Serrinha. O meio-campista foi substituído chorando e saiu do campo sendo carregado por Rafael Navarro.

O meia já iniciou tratamento e será reavaliado diariamente pelo Departamento Médico do Alvinegro. É certo, contudo, que ele não joga contra o Confiança, na próxima quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.