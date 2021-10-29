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futebol

Chay sofre lesão parcial nos ligamentos do tornozelo e desfalca o Botafogo

Exame de imagem constata lesão no meio-campista, que deve desfalcar o Alvinegro nas próximas rodadas da Série B do Brasileirão...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 13:02

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2021 às 13:02
Crédito: Vítor SIlva/Botafogo
Desfalque sentido para o Botafogo. O clube divulgou, via assessoria de imprensa, na tarde desta sexta-feira que Chay sofreu uma lesão parcial dos ligamentos do tornozelo direito após a realização de um exame de imagem realizado na reapresentação da equipe.+ Mercado de atuação e finanças: por que o Botafogo fechou com a XP para buscar investidor no exterior
O camisa 14 sofreu a lesão no empate em 1 a 1 com o Goiás, na última terça-feira. No segundo tempo, sofreu um carrinho de Caio Vinícius e prendeu o tornozelo no gramado da Serrinha. O meio-campista foi substituído chorando e saiu do campo sendo carregado por Rafael Navarro.
O meia já iniciou tratamento e será reavaliado diariamente pelo Departamento Médico do Alvinegro. É certo, contudo, que ele não joga contra o Confiança, na próxima quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Chay tem oito gols e seis assistências na Série B e é um dos destaques do Botafogo na campanha.

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