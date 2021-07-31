Chay se diz surpreso com 'fase artilheira' pelo Botafogo e exalta qualidade do grupo

O atacante Chay expôs seu entusiasmo pela boa fase pelo Botafogo. Na saída do gramado do Nilton Santos, após a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, neste sábado (31), o camisa 14 se disse surpreso com a sua fase goleadora: são sete gols pela equipe.- Eu era o cara que mais busca criar. Estar nessa fase goleadora surpreende muito, mas espero ajudar o Botafogo ao máximo - afirmou ao Premiere.
O atacante falou que a terceira vitória consecutiva na Série B comprova que o Alvinegro deixa provas de que a equipe tem condições de reagir e buscar o acesso.
- Estamos trabalhando forte, somos um grupo merecedor. Queremos mostrar que podemos brigar pelo acesso - disse.
O Botafogo volta a campo no domingo (8) pela Série B, para enfrentar a Ponte Preta no Nilton Santos.