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futebol

Chay se diz surpreso com 'fase artilheira' pelo Botafogo e exalta qualidade do grupo

Após vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, neste sábado, no Nilton Santos, atacante reforça confiança no acesso alvinegro: Somos um grupo merecedor...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 20:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2021 às 20:37
Crédito: Vítor Silva / BFR
O atacante Chay expôs seu entusiasmo pela boa fase pelo Botafogo. Na saída do gramado do Nilton Santos, após a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, neste sábado (31), o camisa 14 se disse surpreso com a sua fase goleadora: são sete gols pela equipe.- Eu era o cara que mais busca criar. Estar nessa fase goleadora surpreende muito, mas espero ajudar o Botafogo ao máximo - afirmou ao Premiere.
O atacante falou que a terceira vitória consecutiva na Série B comprova que o Alvinegro deixa provas de que a equipe tem condições de reagir e buscar o acesso.
- Estamos trabalhando forte, somos um grupo merecedor. Queremos mostrar que podemos brigar pelo acesso - disse.
O Botafogo volta a campo no domingo (8) pela Série B, para enfrentar a Ponte Preta no Nilton Santos.

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