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Chay exalta time do Botafogo, mas detona arbitragem do clássico: 'Participa mais que os atletas'

Camisa 14 valoriza 'espírito guerreiro' do Alvinegro na vitória por 2 a 1, que não suficiente para tirar vaga dos tricolores na final...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 19:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 19:32
O meia-atacante Chay não escondeu sua frustração com a eliminação do Botafogo no Carioca. Na saída do gramado, o camisa 14 destacou o empenho do elenco alvinegro na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no domingo (27), no Maracanã.- O time está de parabéns. Espírito de guerreiro, corremos até o fim. Detalhes fazem parte do jogo... - declarou ao PPV do Carioca.
Em seguida, porém, voltou suas críticas para a arbitragem do jogo e a confusão ao apito final.
- A arbitragem tem grande parcela nisso. Já tinham dado mais tempo lá (na cobrança de falta que culminou no gol de Cano). O Fred entrou no jogo fazendo o que quis. Não pode apitar o jogo do jeito que foi - e desabafou:
- Fica difícil. Jogo grande e ele deixa isso acontecer. A arbitragem participa mais que os atletas, aí fica difícil - finalizou.
Crédito: 'Nãopodeapitarojogodojeitoquefoi',desabafouChay(FOTO:MAILSONSANTANA/FLUMINENSEFC

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