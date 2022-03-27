Chay exalta time do Botafogo, mas detona arbitragem do clássico: 'Participa mais que os atletas'

O meia-atacante Chay não escondeu sua frustração com a eliminação do Botafogo no Carioca. Na saída do gramado, o camisa 14 destacou o empenho do elenco alvinegro na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no domingo (27), no Maracanã.- O time está de parabéns. Espírito de guerreiro, corremos até o fim. Detalhes fazem parte do jogo... - declarou ao PPV do Carioca.

Em seguida, porém, voltou suas críticas para a arbitragem do jogo e a confusão ao apito final.

- A arbitragem tem grande parcela nisso. Já tinham dado mais tempo lá (na cobrança de falta que culminou no gol de Cano). O Fred entrou no jogo fazendo o que quis. Não pode apitar o jogo do jeito que foi - e desabafou:

- Fica difícil. Jogo grande e ele deixa isso acontecer. A arbitragem participa mais que os atletas, aí fica difícil - finalizou.