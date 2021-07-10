Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chay comemora hat-trick pelo Botafogo, mas diz: 'Coletivamente foi muito ruim'

Atacante marcou três gols na mesma partida pela primeira vez como um jogador de futebol de campo, mas afirmou que resultado não foi o esperado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jul 2021 às 18:45

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 18:45

Crédito: Vítor Silva / Botafogo
"Estou feliz e chateado": esta frase pode resumir um pouco do sentimento de Chay, do Botafogo. O atacante marcou os três gols do Alvinegro no empate por 3 a 3 sobre o Cruzeiro, neste sábado, pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão, mas o jogador garantiu que o resultado não foi o esperado.
Foi a primeira vez que o camisa 14 fez três gols na mesma partida em um jogo de futebol de campo - ele jogou fut-7 anos atrás durante a carreira. Mesmo assim, o atacante ficou na bronca por conta do resultado e o desempenho coletivo da equipe.
- Individualmente uma marca muito bacana para minha carreira, mas coletivamente foi muito ruim. Saímos na frente, mas cedemos a virada de novo. Mostramos nossa garra e corremos atrás do resultado. Continuamos com alguns vacilos de atenção. Temos que continuar trabalhando forte para ter mais atenção - afirmou, em entrevista à "Tv Globo".
Desta forma, o Botafogo chegou a uma vitória nos últimos seis jogos disputados na Série B. A distância para o G4 já é de seis pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Festival Agita reúne shows de bandas capixabas, gastronomia e atrações infantis.
Shopping do ES recebe festival musical com Macucos e Casaca
Gordura abdominal
Gordura abdominal na pós-menopausa está ligada ao desempenho cognitivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados