Chay comemora hat-trick pelo Botafogo, mas diz: 'Coletivamente foi muito ruim'

Crédito: Vítor Silva / Botafogo

"Estou feliz e chateado": esta frase pode resumir um pouco do sentimento de Chay, do Botafogo. O atacante marcou os três gols do Alvinegro no empate por 3 a 3 sobre o Cruzeiro, neste sábado, pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão, mas o jogador garantiu que o resultado não foi o esperado.

Foi a primeira vez que o camisa 14 fez três gols na mesma partida em um jogo de futebol de campo - ele jogou fut-7 anos atrás durante a carreira. Mesmo assim, o atacante ficou na bronca por conta do resultado e o desempenho coletivo da equipe.

- Individualmente uma marca muito bacana para minha carreira, mas coletivamente foi muito ruim. Saímos na frente, mas cedemos a virada de novo. Mostramos nossa garra e corremos atrás do resultado. Continuamos com alguns vacilos de atenção. Temos que continuar trabalhando forte para ter mais atenção - afirmou, em entrevista à "Tv Globo".