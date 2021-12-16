Chay cita virada na carreira, explica cirurgia e projeta futuro do Botafogo: 'Espero um ano de conquistas'

O ano foi mágico para o Botafogo, que conquistou o título da Série B e voltou à elite do futebol brasileiro com moral. Dentro do elenco, um jogador teve uma virada na carreira em 2021 e conquistou o coração do torcedor alvinegro: Chay. Em entrevista exclusiva, o camisa 14 falou sobre a operação que fez no joelho esquerdo e projeta o futuro do Glorioso em 2022.Chay conquistou o coração dos botafoguenses (Vítor Silva/Botafogo)- Eu tive que fazer uma correção no joelho esquerdo. Sentia dores, sim, mas com muita força e ajuda divina a gente conseguiu terminar a temporada bem. Mas agora é só vitória e conseguimos corrigir. A operação foi simples, sucesso total e agora é pensar em 2022 - comentou o jogador.

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Com passagens pelo futebol tailandês e na disputa do Fut7, Chay se destacou no Campeonato Carioca com a camisa da Portuguesa-RJ e chegou ao Alvinegro para a disputa da Série B. Com sete gols e sete assistências na competição, ele fez uma dupla com Rafael Navarro e salientou o diferencial do Botafogo para ter uma reta final tão sólida com o título.

- A união do grupo. A nossa união foi o principal para a gente conseguir o nosso objetivo. Tivemos um ano mágico, onde poucos acreditavam e conseguimos o feito de conquistar a Série B. Espero o melhor possível para o Botafogo e para mim também. Espero um 2022 de conquistas para o Botafogo começando agora pelo Campeonato Carioca - disse, e emendou ao citar o grande ano que teve:

- É o ano. Fui pai, meu ano profissional foi maravilhoso com conquistas individuais, com um grupo. Chegar a uma equipe de expressão máxima do futebol não só no Brasil, como no mundo. Eu olho para trás e vejo tanta dedicação e trabalho para conquistar voos como esse. Me sinto orgulhoso, minha família e meus amigos sabem o quanto foi difícil de chegar a esse momento. Estou feliz e espero conseguir mais coisas na carreira - completou.

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