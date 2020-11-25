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futebol

Chapecoense perde invencibilidade e vê distância para o vice-líder cair

Depois de 19 rodadas, a Chape voltou a perder um jogo na Série B...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 18:37

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 18:37
Crédito: (Igor Sales/Cruzeiro
Na noite da última terça-feira, a Chapecoense recebeu o Cruzeiro e acabou superada por 1 a 0 pelo time de Minas Gerais, resultado que acabou com a sequência invicta de 19 partidas do Verdão do Oeste na Série B.Além do revés dentro de casa, o time comandado por Umberto Louzer viu a distância para o vice-líder América-MG diminuir. Agora, são quatro pontos que separam as equipes.
No próximo fim de semana, a Chapecoense volta a campo e o rival é o Guarani, time que atravessa um momento de alta após a chegada de Felipe Conceição.

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