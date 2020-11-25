Chapecoense perde invencibilidade e vê distância para o vice-líder cair

Na noite da última terça-feira, a Chapecoense recebeu o Cruzeiro e acabou superada por 1 a 0 pelo time de Minas Gerais, resultado que acabou com a sequência invicta de 19 partidas do Verdão do Oeste na Série B.Além do revés dentro de casa, o time comandado por Umberto Louzer viu a distância para o vice-líder América-MG diminuir. Agora, são quatro pontos que separam as equipes.