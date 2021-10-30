Chapecoense muda a formação tática para visitar o Corinthians

Crédito: Divulgação/Marcio Cunha/ACF

Lanterna do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense entra em campo na próxima segunda-feira, quando encara o Corinthians, fora de casa.

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Diante da dificuldade que o Verdão do Oeste terá pela frente, o interino Felipe Endres quer mexer na escalação e formação tática.

A principal mudança é esquecer de vez o esquema com três zagueiros. O novo comandante quer apenas dois defensores e monta o seu time mais ‘leve’.