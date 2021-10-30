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futebol

Chapecoense muda a formação tática para visitar o Corinthians

Técnico Felipe Endres vai mandar a campo uma formação com apenas dois zagueiros...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 15:56

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 15:56
Crédito: Divulgação/Marcio Cunha/ACF
Lanterna do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense entra em campo na próxima segunda-feira, quando encara o Corinthians, fora de casa.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Diante da dificuldade que o Verdão do Oeste terá pela frente, o interino Felipe Endres quer mexer na escalação e formação tática.
A principal mudança é esquecer de vez o esquema com três zagueiros. O novo comandante quer apenas dois defensores e monta o seu time mais ‘leve’.
Confira a provável escalação da Chapecoense: Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio, Joilson e Busanello; Moisés Ribeiro, Anderson Leite e Denner; Mike, Geuvânio e Anselmo Ramon.

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