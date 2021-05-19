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futebol

Chapecoense faz jogo duro, e Botafogo descarta Anselmo Ramon

Atacante e equipe catarinense costuram permanência até o fim da temporada 2021; jogador era a prioridade do Alvinegro para reforçar o sistema ofensivo...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 14:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 14:05
Crédito: Márcio Cunha/ACF
O Botafogo perdeu o principal alvo para reforçar o ataque. A Chapecoense fez jogo duro e encaminhou a permanência de Anselmo Ramon para a temporada 2021. O jogador era o Plano A do Alvinegro para assumir o comando do sistema ofensivo visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Glorioso e o jogador já haviam acertado termos pessoas - como salários e tempo de contrato -, mas o clube não chegou em um consenso com a Chapecoense. A Chapecoense tinha uma dívida com Anselmo Ramon por conta de salários atrasados e o Botafogo esperava que isso pesasse por uma possível liberação, o que não aconteceu.
Com a indefinição por parte de Anselmo com relação à dívida por parte do Verdão D'Oeste, a negociação já havia esfriado nos últimos dias. A Chapecoense fez questão de "bater o martelo", sinalizando com a permanência do jogador para a disputa da Série A.
Anselmo Ramon foi um nome na pauta do Botafogo por mais de um mês. O clube de General Severiano chegou a sondar Bruno Mezenga, da Ferroviária, mas ele também possui situações encaminhadas com outras equipes.
Com menos de duas semanas para o início da Série B, o Botafogo entende que precisa contratar um atacante de mais experiência para fazer companhia a Rafael Navarro e Matheus Nascimento. O clube corre contra o tempo para tentar achar um nome.

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