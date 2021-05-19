Chapecoense faz jogo duro, e Botafogo descarta Anselmo Ramon

Crédito: Márcio Cunha/ACF

O Botafogo perdeu o principal alvo para reforçar o ataque. A Chapecoense fez jogo duro e encaminhou a permanência de Anselmo Ramon para a temporada 2021. O jogador era o Plano A do Alvinegro para assumir o comando do sistema ofensivo visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Glorioso e o jogador já haviam acertado termos pessoas - como salários e tempo de contrato -, mas o clube não chegou em um consenso com a Chapecoense. A Chapecoense tinha uma dívida com Anselmo Ramon por conta de salários atrasados e o Botafogo esperava que isso pesasse por uma possível liberação, o que não aconteceu.

Com a indefinição por parte de Anselmo com relação à dívida por parte do Verdão D'Oeste, a negociação já havia esfriado nos últimos dias. A Chapecoense fez questão de "bater o martelo", sinalizando com a permanência do jogador para a disputa da Série A.

Anselmo Ramon foi um nome na pauta do Botafogo por mais de um mês. O clube de General Severiano chegou a sondar Bruno Mezenga, da Ferroviária, mas ele também possui situações encaminhadas com outras equipes.