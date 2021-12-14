Chapecoense está perto de anunciar Felipe Conceição como novo técnico

O treinador da Chapecoense no início da temporada 2022 deve ser Felipe Conceição segundo publicou o portal 'Esporte News Mundo' em informação que foi confirmada pelo LANCE! As conversas entre as partes tiveram boa evolução ao ponto da expectativa ser de anúncio ainda nesta semana. >As últimas do mercado de transferências!Aos 49 anos de idade, Felipe teve como seus últimos trabalhos equipes que militam na Série B do Brasileirão, torneio que deve ser a prioridade do Verdão do Oeste visando o retorno a elite: Guarani, Cruzeiro e, por último, o Remo.
Além de Felipe Conceição, outros nomes chegaram a ser cogitados para assumir o posto como Elano e também Dado Cavalcanti. Entretanto, no caso do primeiro citado, a negociação não avançou pela opção do treinador em dar sequência ao seu trabalho na Ferroviária.
A chegada de Felipe Conceição seria a primeira grande movimentação da Chapecoense no mercado após a oficialização da nova gestão no clube. Com a ausência de outros candidatos, nesta terça-feira (14) Nei Maidana deve ser aclamado como o novo presidente do clube, assumindo efetivamente as funções na próxima quarta-feira.