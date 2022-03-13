Chapecoense e Concórdia ficam no empate no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense

Na Arena Condá, em jogo válido pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense, Chapecoense e Concórdia ficam no empate pelo placar de 1 a 1. O Galo do Oeste abriu o marcador na 1ª finalização da partida, aos 10 minutos, gol de Vinicius Moura. O empate da Chape veio ainda na etapa inicial, gol de Tiago Real.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogo de volta entre Concórdia e Chapecoense será realizado no próximo domingo, dia 20 de março, no estádio Domingos de Lima, na cidade de Concórdia. O vencedor deste confronto pega na semifinal o vencedor do duelo entre Brusque e Avaí.

O jogoPRIMEIRO TEMPOCONCÓRDIA ABRE O PLACAR NA 1ª FINALIZAÇÃOA Chapecoense tinha a obrigação de sair para o jogo por ter o mando de campo ao seu favor, no entanto, com 10 minutos de partida, a Chape acabou foi sofrendo o gol na primeira finalização do Concórdia. Após saída errada da defesa, o time do Galo roubou a bola. Vinicius Moura recebeu o passe e soltou o pé para marcar: 1 a 0.

CHAPECOENSE VAI PARA CIMA E ABRE O PLACARCom o gol, o Concórdia resolveu se fechar para tentar aproveitar os espaços deixados pela Chape para ampliar o marcador no contra-ataque. Entretanto, a Chapecoense fez uma enorme pressão e enfileirou oportunidades até conseguir empatar a partida. Aos 25 minutos, Fernando achou Tiago Real, que recebeu o passe e bateu para marcar: 1 a 1.

CHAPE PRESSIONA, MAS NÃO MARCACom o gol da Chapecoense, o Concórdia recuou ainda mais para levar o jogo para intervalo com o resultado de empate. A Chape intensificou a pressão e poderia ter marcado com Perotti e Marcelo Freitas desperdiçaram as chances criadas.

SEGUNDO TEMPOTIMES VOLTAM FINALIZANDO NO GOLApós o intervalo, tanto a Chapecoense como o Concórdia voltaram arriscando de longe para pegar os goleiros ainda frios por causa da volta para o segundo tempo. Mas os arqueiros de Chape e Galo do Oeste conseguiram evitar que a bola entrasse.

JOGO CAI DE RENDIMENTOInferior na partida, o Concórdia continuou recuado e tentando manter o resultado de empate para decidir no jogo da próxima semana. Já a Chapecoense não tinha a mesma facilidade de criar oportunidades da primeira etapa, o que fez o jogo cair muito de rendimento e ficar muito pobre em finalizações.