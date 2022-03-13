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Chapecoense e Concórdia ficam no empate no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense

O Galo do Oeste abriu o placar, mas a Chape foi buscar o empate ainda na primeira etapa...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 18:10

Publicado em 13 de Março de 2022 às 18:10

Na Arena Condá, em jogo válido pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense, Chapecoense e Concórdia ficam no empate pelo placar de 1 a 1. O Galo do Oeste abriu o marcador na 1ª finalização da partida, aos 10 minutos, gol de Vinicius Moura. O empate da Chape veio ainda na etapa inicial, gol de Tiago Real.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogo de volta entre Concórdia e Chapecoense será realizado no próximo domingo, dia 20 de março, no estádio Domingos de Lima, na cidade de Concórdia. O vencedor deste confronto pega na semifinal o vencedor do duelo entre Brusque e Avaí.
O jogoPRIMEIRO TEMPOCONCÓRDIA ABRE O PLACAR NA 1ª FINALIZAÇÃOA Chapecoense tinha a obrigação de sair para o jogo por ter o mando de campo ao seu favor, no entanto, com 10 minutos de partida, a Chape acabou foi sofrendo o gol na primeira finalização do Concórdia. Após saída errada da defesa, o time do Galo roubou a bola. Vinicius Moura recebeu o passe e soltou o pé para marcar: 1 a 0.
CHAPECOENSE VAI PARA CIMA E ABRE O PLACARCom o gol, o Concórdia resolveu se fechar para tentar aproveitar os espaços deixados pela Chape para ampliar o marcador no contra-ataque. Entretanto, a Chapecoense fez uma enorme pressão e enfileirou oportunidades até conseguir empatar a partida. Aos 25 minutos, Fernando achou Tiago Real, que recebeu o passe e bateu para marcar: 1 a 1.
CHAPE PRESSIONA, MAS NÃO MARCACom o gol da Chapecoense, o Concórdia recuou ainda mais para levar o jogo para intervalo com o resultado de empate. A Chape intensificou a pressão e poderia ter marcado com Perotti e Marcelo Freitas desperdiçaram as chances criadas.
SEGUNDO TEMPOTIMES VOLTAM FINALIZANDO NO GOLApós o intervalo, tanto a Chapecoense como o Concórdia voltaram arriscando de longe para pegar os goleiros ainda frios por causa da volta para o segundo tempo. Mas os arqueiros de Chape e Galo do Oeste conseguiram evitar que a bola entrasse.
JOGO CAI DE RENDIMENTOInferior na partida, o Concórdia continuou recuado e tentando manter o resultado de empate para decidir no jogo da próxima semana. Já a Chapecoense não tinha a mesma facilidade de criar oportunidades da primeira etapa, o que fez o jogo cair muito de rendimento e ficar muito pobre em finalizações.
CHAPECOENSE TEM UMA CHANCES DE OURO, MAS DESPERDIÇAQuando o jogo já estava caminhando para o seu fim, a Chapecoense resolveu ir para cima e teve uma grande oportunidade para marcar. Só que Rodriguinho acabou desperdiçando a chance ao finalizar para fora, após passe de Foguinho.

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