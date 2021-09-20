Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chapecoense divulga programação da semana com jogo longe da Arena Condá

Afundada na lanterna do Brasileirão, a próxima oportunidade da Chape buscar pontos será diante do Ceará...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 14:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 14:51
Crédito: Confronto com os cearenses no primeiro turno terminou sem gols (Márcio Cunha/Chapecoense
Na manhã desta segunda-feira (20), a Chapecoense divulgou oficialmente a sua agenda da semana onde, no próximo sábado, o time estará na cidade de Fortaleza para enfrentar o Ceará pela 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo em questão está agendado para acontecer às 17h (de Brasília) na Arena Castelão.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDe hoje até a próxima quinta, o elenco fará treinos diários no período da tarde sob o olhar do técnico Pintado para, à noite, fazer a viagem para a capital cearense com escala no Aeroporto de Guarulhos.
Assim, a previsão de estar em solo nordestino está calculada para a madrugada da próxima sexta com uma atividade, no período da tarde, no CT das categorias de base do Fortaleza.
Após a disputa do compromisso onde a Chapecoense busca o que seria apenas a sua segunda vitória no Brasileirão, a delegação retorna no início da tarde do domingo (26) para Chapecó fazendo, novamente, uma escala no Aeroporto de Guarulhos. ​Veja, em detalhes, a agenda da semana da Chape
Segunda-feira (20/09)15h: Apresentação - CT Água Amarela15h30: Treino - CT Água Amarela
Terça-feira (21/09)15h: Apresentação - CT Água Amarela15h: Coletiva de Imprensa - Arena Condá15h30: Treino - CT Água Amarela
Quarta-feira (22/09)15h: Apresentação - CT Água Amarela15h: Coletiva de Imprensa - Arena Condá15h30: Treino - CT Água Amarela
Quinta-feira (23/09)20h: Voo Chapecó - Guarulhos21h30: Chegada prevista em Guarulhos23h15: Voo Guarulhos - Fortaleza
Sexta-feira (24/09)2h45: Chegada prevista em Fortaleza14h30: Coletiva de Imprensa15h20: Saída para o treino - CT Base Fortaleza
Sábado (25/09)15h: Palestra15h20: Saída para o Jogo17h: Jogo Ceará x Chapecoense
Domingo (26/09)12h45: Voo Fortaleza - Guarulhos16h25: Chegada prevista em Guarulhos17h40: Voo Guarulhos - Chapecó 19h20: Chegada prevista em Chapecó

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados