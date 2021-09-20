Chapecoense divulga programação da semana com jogo longe da Arena Condá

Na manhã desta segunda-feira (20), a Chapecoense divulgou oficialmente a sua agenda da semana onde, no próximo sábado, o time estará na cidade de Fortaleza para enfrentar o Ceará pela 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo em questão está agendado para acontecer às 17h (de Brasília) na Arena Castelão.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDe hoje até a próxima quinta, o elenco fará treinos diários no período da tarde sob o olhar do técnico Pintado para, à noite, fazer a viagem para a capital cearense com escala no Aeroporto de Guarulhos.