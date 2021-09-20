Chapecoense divulga programação da semana com jogo longe da Arena Condá

Na manhã desta segunda-feira (20), a Chapecoense divulgou oficialmente a sua agenda da semana onde, no próximo sábado, o time estará na cidade de Fortaleza para enfrentar o Ceará pela 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo em questão está agendado para acontecer às 17h (de Brasília) na Arena Castelão.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDe hoje até a próxima quinta, o elenco fará treinos diários no período da tarde sob o olhar do técnico Pintado para, à noite, fazer a viagem para a capital cearense com escala no Aeroporto de Guarulhos.
Assim, a previsão de estar em solo nordestino está calculada para a madrugada da próxima sexta com uma atividade, no período da tarde, no CT das categorias de base do Fortaleza.
Após a disputa do compromisso onde a Chapecoense busca o que seria apenas a sua segunda vitória no Brasileirão, a delegação retorna no início da tarde do domingo (26) para Chapecó fazendo, novamente, uma escala no Aeroporto de Guarulhos. Veja, em detalhes, a agenda da semana da Chape
Segunda-feira (20/09)15h: Apresentação - CT Água Amarela15h30: Treino - CT Água Amarela
Terça-feira (21/09)15h: Apresentação - CT Água Amarela15h: Coletiva de Imprensa - Arena Condá15h30: Treino - CT Água Amarela
Quarta-feira (22/09)15h: Apresentação - CT Água Amarela15h: Coletiva de Imprensa - Arena Condá15h30: Treino - CT Água Amarela
Quinta-feira (23/09)20h: Voo Chapecó - Guarulhos21h30: Chegada prevista em Guarulhos23h15: Voo Guarulhos - Fortaleza
Sexta-feira (24/09)2h45: Chegada prevista em Fortaleza14h30: Coletiva de Imprensa15h20: Saída para o treino - CT Base Fortaleza
Sábado (25/09)15h: Palestra15h20: Saída para o Jogo17h: Jogo Ceará x Chapecoense
Domingo (26/09)12h45: Voo Fortaleza - Guarulhos16h25: Chegada prevista em Guarulhos17h40: Voo Guarulhos - Chapecó 19h20: Chegada prevista em Chapecó