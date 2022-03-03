Chapecoense acumula jejum de vitórias na temporada

Com a saída de Felipe Conceição, a Chapecoense apostou na permanência do interino Bolívar para tocar o barco e o time começa a dar sinais de queda de rendimento.

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Após vencer dois jogos em sequência, o Verdão do Oeste diminuiu o ímpeto e acumula jejum de vitórias, que chega a três partidas.

Para complicar o cenário, na última terça-feira o time catarinense foi derrotado pelo Moto Club e se despediu da Copa do Brasil.

Recuperação

Agora, a equipe de Bolívar e cia terão a chance de amenizar a crise e vencer o Marcílio Dias na rodada final do Campeonato Catarinense.