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futebol

Chapecoense acumula jejum de vitórias na temporada

Verdão do Oeste não sabe o que é vencer nos últimos três duelos...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 15:43

Publicado em 03 de Março de 2022 às 15:43

Com a saída de Felipe Conceição, a Chapecoense apostou na permanência do interino Bolívar para tocar o barco e o time começa a dar sinais de queda de rendimento.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Após vencer dois jogos em sequência, o Verdão do Oeste diminuiu o ímpeto e acumula jejum de vitórias, que chega a três partidas.
Para complicar o cenário, na última terça-feira o time catarinense foi derrotado pelo Moto Club e se despediu da Copa do Brasil.
Recuperação
Agora, a equipe de Bolívar e cia terão a chance de amenizar a crise e vencer o Marcílio Dias na rodada final do Campeonato Catarinense.
Crédito: Foto:Divulgação/Concórdia

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