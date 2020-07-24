Chance de vaga cresce e Corinthians dependerá do resultado do São Paulo

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians

O Guarani perdeu para o Botafogo-SP por 2 a 0, nesta quinta-feira, pela 11ª rodada do Paulistão e aumentou as chances de classificação do Corinthians para as quartas de final da competição. Agora, o time de Tiago Nunes chega para a última rodada da fase de grupos podendo garantir vaga se vencer o Oeste e o São Paulo derrotar o Bugre na Vila Belmiro.Com o revés do time campineiro e o triunfo corintiano no Dérbi, a diferença que era de cinco pontos, caiu para dois, restando ainda uma partida desta fase. O Timão, terceiro colocado no Grupo D, chega no máximo a 17 pontos, enquanto o Guarani, vice-líder da chave, já tem 16. Sendo assim, somente uma vitória contra o Oeste mantém o Alvinegro com chances de vaga nas quartas.

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No entanto, mesmo se vencer, o Corinthians ainda vai depender de outros fatores para comemorar a classificação, e um deles é o São Paulo, que neste cenário bastaria vencer o Bugre para colocar os corintianos na próxima fase, mas se empatar, forçará o rival a vencer o Oeste por dois ou mais gols de diferença. Os jogos serão todos no mesmo horário, domingo, às 16h. Resumo: O que o Corinthians precisa para se classificar?