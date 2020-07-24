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futebol

Chance de vaga cresce e Corinthians dependerá do resultado do São Paulo

Caso o Timão vença o Oeste, uma triunfo do Tricolor sobre o Guarani basta para que a equipe de Tiago Nunes conquiste a classificação para as quartas de final do Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 02:13

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 02:13

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians
O Guarani perdeu para o Botafogo-SP por 2 a 0, nesta quinta-feira, pela 11ª rodada do Paulistão e aumentou as chances de classificação do Corinthians para as quartas de final da competição. Agora, o time de Tiago Nunes chega para a última rodada da fase de grupos podendo garantir vaga se vencer o Oeste e o São Paulo derrotar o Bugre na Vila Belmiro.Com o revés do time campineiro e o triunfo corintiano no Dérbi, a diferença que era de cinco pontos, caiu para dois, restando ainda uma partida desta fase. O Timão, terceiro colocado no Grupo D, chega no máximo a 17 pontos, enquanto o Guarani, vice-líder da chave, já tem 16. Sendo assim, somente uma vitória contra o Oeste mantém o Alvinegro com chances de vaga nas quartas.
> Veja tabela e simulador do Paulistão clicando aqui
No entanto, mesmo se vencer, o Corinthians ainda vai depender de outros fatores para comemorar a classificação, e um deles é o São Paulo, que neste cenário bastaria vencer o Bugre para colocar os corintianos na próxima fase, mas se empatar, forçará o rival a vencer o Oeste por dois ou mais gols de diferença. Os jogos serão todos no mesmo horário, domingo, às 16h. Resumo: O que o Corinthians precisa para se classificar?
1) Para continuar vivo é preciso vencer o Oeste. Em caso de empate ou derrota, estará eliminado da competição; 2) Em caso de vitória alvinegra em Barueri, precisa torcer para o Guarani não pontuar contra o São Paulo;3) Se Bugre e Tricolor empatarem, o Timão precisa vencer o Oeste por dois ou mais gols de diferença, por conta do saldo de gols4) Se Corinthians e São Paulo vencerem, os corintianos estarão automaticamente nas quartas.

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