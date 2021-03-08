Chamuscado! Botafogo goleia o Resende e entra no G4 do Carioca

Um show de ofensividade. Neste domingo, o Botafogo deixou uma estreia sem brilho para trás e goleou o Resende por 3 a 0, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. Os gols foram marcados por Matheus Babi, duas vezes, e Warley.
Com o resultado positivo, o Botafogo chegou aos 4 pontos no Estadual e, pela quantidade feita no saldo de gols, subiu para a 3ª colocação. O Resende permanece com 3 pontos e é o 7º na classificação.
O Botafogo não terá tempo para descansar. O Alvinegro volta aos gramados na próxima quarta-feira para enfrentar o Moto Club, pela primeira fase da Copa do Brasil, às 21h30, no Maranhão. O Resende sobe apenas na sexta-feira para medir forças diante do Madureira, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca.
BOTAFOGO A MIL!O segundo jogo de Marcelo Chamusca no comando do Botafogo começou mais promissor. O Alvinegro ocupou o campo ofensivo e controlou a posse de bola desde os primeiros minutos da partida, principalmente com as jogadas pelos lados do gramado.
CHAMUSCADO!Se o Botafogo custou para achar um gol diante do Boavista, fez logo dois em sequência. O Glorioso quebrou a defesa do Resende quando Bruno Nazário achou Ronald atrás do lateral, o ponta acelerou na linha de fundo e tocou para Matheus Babi esticar a perna e balançar as redes.
O Alvinegro roubou a bola e logo dobrou a vantagem. Em uma rápida transição, Bruno Nazário colocou na frente para Matheus Babi, que, cara a cara com o goleiro, não perdoou e saiu para o abraço.
É GOLEADA!Por mais que o Resende tenha assustado o Botafogo em uma jogada no início do segundo tempo, o Alvinegro rapidamente voltou a dominar as ações do jogo. Aos poucos, o Glorioso foi chegando perto do terceiro gol e, aos 25 minutos, ele chegou: em jogada de Matheus Babi, Warley bateu cruzado e transformou a contagem em goleada. Nos acréscimos, Navarro ainda acertou o travessão em um contra-ataque.
FICHA TÉCNICABotafogo x Resende
Data e horário: 07/03/2021, às 21h15Local: Estádio Nilton SantosÁrbitro: Alexandre VargasAssistentes: Michael Correa e Carlos Henrique de SouzaGramado: BomCartões amarelos: Guilherme Santos e Matheus Babi (BOT); Alex Barros (RES)Cartões vermelhos:
Gols: Matheus Babi (1-0, 28'/1ºT), Matheus Babi (2-0, 30'/2ºT), Warley (3-0, 25'/2ºT)
BOTAFOGO: Douglas Borges; Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu, Hugo (Guilherme Santos/Intervalo); Luiz Otávio, Pedro Castro (Zé Welison 17'/2ºT); Warley (Matheus Nascimento 29'/2ºT), Bruno Nazário (Rafael Navarro 35'/2ºT), Ronald (Ênio/Intervalo); Matheus Babi. Técnico: Marcelo Chamusca.
RESENDE: Jefferson Luís; Thiago Ryan, Grasson, Dão, Alex Barros; Paulo Victor (João Felipe 14'/2ºT), Derlí, Guioto (Jean/Intervalo), Mateus Bastos; Nunes, Mateuzinho (Jonathan/Intervalo). Técnico: Sandro Sargentim.