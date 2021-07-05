Chamusca tem dúvida no meio e Felipe Ferreira pode ser titular do Botafogo; veja provável time

Crédito: Foto: Vitor Silva / BFR

O Botafogo pode ter novidades para enfrentar o CRB, nesta terça-feira, em duelo válido pela 10ª rodada da Série B, no Estádio Rei Pelé. O treinador Marcelo Chamusca promoverá retornos, fará mudanças por conta de suspensões e ainda tem uma dúvida no meio-campo.

Confira a classificação da Série BO técnico trabalha com a possibilidade de colocar o meia Felipe Ferreira no onze inicial. Caso isto aconteça, Pedro Castro iria para o banco de reservas - Luís Oyama e Barreto continuariam fazendo a dupla de volantes. Esta é uma das dúvidas de Chamusca.

Provável Botafogo: Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Rafael Carioca; Barreto (Pedro Castro), Oyama, Chay; Felipe Ferreira, Rafael Navarro, Diego Gonçalves.