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Chamusca tem dúvida no meio e Felipe Ferreira pode ser titular do Botafogo; veja provável time

Treinador ainda não definiu como será a composição do meio-campo: camisa 17 e Pedro Castro "brigam" por vaga na escalação contra o CRB...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 19:15

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 19:15
Crédito: Foto: Vitor Silva / BFR
O Botafogo pode ter novidades para enfrentar o CRB, nesta terça-feira, em duelo válido pela 10ª rodada da Série B, no Estádio Rei Pelé. O treinador Marcelo Chamusca promoverá retornos, fará mudanças por conta de suspensões e ainda tem uma dúvida no meio-campo.
Confira a classificação da Série BO técnico trabalha com a possibilidade de colocar o meia Felipe Ferreira no onze inicial. Caso isto aconteça, Pedro Castro iria para o banco de reservas - Luís Oyama e Barreto continuariam fazendo a dupla de volantes. Esta é uma das dúvidas de Chamusca.
Provável Botafogo: Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Rafael Carioca; Barreto (Pedro Castro), Oyama, Chay; Felipe Ferreira, Rafael Navarro, Diego Gonçalves.
Após ter cumprido suspensão, Chay, artilheiro do Alvinegro na Série B, retorna ao time titular. Rafael Carioca ganha chance na lateral-esquerda porque Guilherme Santos está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

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