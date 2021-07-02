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Chamusca tem dúvida entre Barreto e Marco Antônio no time do Botafogo; veja provável escalação

Treinador trabalha com as duas possibilidades visando o duelo contra o Avaí, pela Série B, neste sábado; entrada de primeiro volante ganha força e pode ser a tendência...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 16:13

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 16:13

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Marcelo Chamusca deixou o Rio de Janeiro com ideias de escalações na cabeça, mas ainda não é possível cravar o time do Botafogo com 100% de certeza. O treinador tem dúvida em escalar Barreto ou Marco Antônio no meio-campista para a partida contra o Avaí, neste sábado, às 21h, na Ressacada, pela 8ª rodada da Série B do Brasileirão.
Chay, autor do gol da última vitória do Alvinegro na competição, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e isto abriu uma vaga no meio-campo. O técnico trabalha com a possibilidade de manter o desenho com um meia mais avançado ou ter um primeiro volante e dar mais estabilidade à defesa.
A tendência que se apresenta é que Barreto, o jogador de mais proteção ao sistema defensivo, comece jogando, como a "Rádio Tupi" informou primeiramente. Marco Antônio, portanto, corre por fora, mas ainda pode pintar no onze inicial.Provável Botafogo: Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Guilherme Santos; Barreto (Marco Antônio); Ronald, Pedro Castro, Luís Oyama, Diego Gonçalves; Rafael Navarro.
+ Veja a tabela da Série B
Caso Barreto realmente seja o titular, o Botafogo jogará no 4-1-4-1 com três volantes, dando mais liberdade a Luís Oyama e Pedro Castro. A base da equipe foi mantida.

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