Chamusca tem dúvida entre Barreto e Marco Antônio no time do Botafogo; veja provável escalação

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Marcelo Chamusca deixou o Rio de Janeiro com ideias de escalações na cabeça, mas ainda não é possível cravar o time do Botafogo com 100% de certeza. O treinador tem dúvida em escalar Barreto ou Marco Antônio no meio-campista para a partida contra o Avaí, neste sábado, às 21h, na Ressacada, pela 8ª rodada da Série B do Brasileirão.

Chay, autor do gol da última vitória do Alvinegro na competição, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e isto abriu uma vaga no meio-campo. O técnico trabalha com a possibilidade de manter o desenho com um meia mais avançado ou ter um primeiro volante e dar mais estabilidade à defesa.

A tendência que se apresenta é que Barreto, o jogador de mais proteção ao sistema defensivo, comece jogando, como a "Rádio Tupi" informou primeiramente. Marco Antônio, portanto, corre por fora, mas ainda pode pintar no onze inicial.Provável Botafogo: Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Guilherme Santos; Barreto (Marco Antônio); Ronald, Pedro Castro, Luís Oyama, Diego Gonçalves; Rafael Navarro.

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