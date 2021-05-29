Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Chamusca, técnico do Botafogo, explica substituições de Ronald e Marco Antônio: 'Aspecto físico'
futebol

Chamusca, técnico do Botafogo, explica substituições de Ronald e Marco Antônio: 'Aspecto físico'

Treinador explicou que a intenção foi colocar dois jogadores descansados para pressionar o Vila Nova com mais agressividade e qualidade...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mai 2021 às 00:48

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 00:48

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na noite desta sexta-feira, o Botafogo empatou com o Vila Nova por 1 a 1, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em partida válida pela primeira rodada da Série B. Após o jogo, em entrevista coletiva, o técnico Marcelo Chamusca explicou as substituições de Marco Antônio e Ronald, jogadores que estavam atuando pelas pontas do ataque alvinegro.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B
De acordo com o treinador, o motivo da mexida está ligado ao aspecto físico. Chamusca explicou que a intenção foi colocar dois jogadores descansados para pressionar o Vila Nova com com mais agressividade e com mais qualidade.> Vai começar o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! - As substituições foram feitas levando em consideração o aspecto físico. Tanto o Ronald, quanto o Marco Antônio já acusavam queda de performance, principalmente o Ronald, que já estava com alguma dificuldade de pressionar a saída do adversário e de recompor - disse.
- O Marco Antônio a mesma coisa. Então, a gente colocou os dois jogadores, o Felipe (Ferreira) e o Marcinho, com o intuito da gente melhorar nosso jogo ofensivo e ter jogadores descansados que pudessem pressionar, já que o adversário estava com um jogador a menos, com mais agressividade e com mais qualidade. Essa foi a intenção - explicou.
O Botafogo volta a campo, no próximo sábado, quando enfrenta o Coritiba no estádio Nilton Santos, às 21h, em jogo válido pela segunda rodada da Série B.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26
Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados