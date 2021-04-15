Chamusca explica escalação do Botafogo e destaca: 'A responsabilidade é de de todos'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Na noite desta quarta-feira, o ABC, nos pênaltis, eliminou o Botafogo da Copa do Brasil, no estádio Frasqueirão, após empate no tempo regulamentar por 1 a 1. Em entrevista coletiva, o técnico Marcelo Chamusca falou sobre a escalação da equipe que entrou em campo. Inicialmente, ele justificou a titularidade de Rafael Carioca e sua substituição, que ocorreu no segundo tempo.> Conselho Deliberativo do Botafogo aprova orçamento para 2021- A opção pelo Rafael Carioca foi para a gente pode manter. Achei que a equipe, no jogo contra o Volta Redonda teve uma postura boa, construiu algumas oportunidades e teve algumas ações ofensivas interessantes e a gente manteve. A partir do momento que, durante o jogo, a gente entende que o Rafael tinha caído, inclusive no aspecto físico, a gente precisava atacar um pouco mais e tinha um espaço interessante ali, nós colocamos o PV, que é muito bom jogador.

- As escolhas são definidas com uma série de aspectos. Em um momento a gente pode entender que o PV para aquela situação de jogo é um jogador mais interessante, a gente vai escalar. Assumo toda a responsabilidade da escalação até porque eu sou o treinador.

Em relação a Luiz Otávio, Chamusca destacou que o jogador deu um equilíbrio maior no aspecto defensivo. O treinador ainda disse que não se pode responsabilizar tudo nas costas do volante e que o erro faz parte do jogo.

- No jogo de sábado, deu um equilíbrio maior no aspecto defensivo, já que a gente sofreu muito nos dois últimos jogos tanto contra a Portuguesa, quanto no jogo contra o Madureira. Quando eu cheguei, no início, ele ficou parado uns dez/12 dias parado por problema médico, mas o jogador já vinha apto a treinar. Entendi que seria interessante a gente voltar com o Luiz Otávio.

- De maneira nenhuma a gente pode responsabilizar e jogar tudo nas costas do atleta. Porque em uma jogada decisiva, ele perdeu a bola na entrada da área, na dividida, e o ABC acabou fazendo o gol. O erro faz parte dos jogos e a gente está aqui para analisar e tentar minimizar o máximo possível.

Com a eliminação, o Botafogo desperdiçou a oportunidade de arrecadar R$ 1,7 milhão, o que seria importante para o momento de crise financeira que passa o clube. Agora, o Glorioso volta a campo contra o Fluminense, no Maracanã, às 16h, em partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Carioca. O Alvinegro, precisa obrigatoriamente da vitória para ter chances matemáticas de chegar até a fase semifinal.