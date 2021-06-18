Chamusca elogia Luís Oyama, do Botafogo: 'Tem agregado muito à equipe'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Mesmo diante de um cenário de "balde de água fria", com o Botafogo levando um gol de empate do Londrina aos 43 minutos do segundo tempo, Marcelo Chamusca rasgou elogios a Luís Oyama. O meio-campista, um dos autores de gol do Alvinegro nesta quinta-feira, recebeu comentários positivos.

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O treinador afirmou, em entrevista coletiva realizada após a partida Londrina 2 x 2 Botafogo, no Estádio do Café, pela 4ª rodada da Série B, que o camisa 5, recém-contratado, se adaptou rápido ao Alvinegro.