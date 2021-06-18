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Chamusca elogia Luís Oyama, do Botafogo: 'Tem agregado muito à equipe'

Após empate com o Londrina, treinador valorizou a presença do meio-campista, recém-contratado, um dos autores de gol no duelo pela 4ª rodada da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 22:26

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 22:26

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Mesmo diante de um cenário de "balde de água fria", com o Botafogo levando um gol de empate do Londrina aos 43 minutos do segundo tempo, Marcelo Chamusca rasgou elogios a Luís Oyama. O meio-campista, um dos autores de gol do Alvinegro nesta quinta-feira, recebeu comentários positivos.
+ Kanu lamenta empate do Botafogo contra o Londrina: 'Viemos aqui para buscar os três pontos'
O treinador afirmou, em entrevista coletiva realizada após a partida Londrina 2 x 2 Botafogo, no Estádio do Café, pela 4ª rodada da Série B, que o camisa 5, recém-contratado, se adaptou rápido ao Alvinegro.
- Estou muito feliz com a chegada do Oyama, se inseriu rapidamente no coletivo da equipe. Tem um cognitivo muito alto, tem bom passe, longo, acha passe por dentro. Tem a característica de infiltrar, como ele fez hoje. Tem agregado muito à equipe, interage bem. Foi uma ótima aquisição, estamos muito satisfeitos - afirmou o treinador.

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