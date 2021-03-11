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futebol

Chamusca 'aprova' retorno de Carli ao Botafogo: 'História muito bonita'

Treinador do Alvinegro afirmou que argentino, com acordo encaminhado para voltar ao clube, é identificado e elogiado pela postura dentro do vestiário...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 01:23

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 01:23
Crédito: Joel Carli em ação pelo Botafogo (Divulgação/Botafogo
Um velho conhecido está perto de retornar ao Botafogo. Por renegociação de uma dívida, Joel Carli é esperado ainda nesta semana no Rio de Janeiro para sacramentar o retorno ao clube de General Severiano, equipe a qual deixou em julho do ano passado para retornar à Argentina.
Marcelo Chamusca, treinador do Glorioso, analisa o retorno do ex-capitão com bons olhos. Em entrevista coletiva realizada após a goleada por 5 a 0 sobre o Moto Club, pela primeira fase da Copa do Brasil, no Castelão, o comandante destacou os pontos positivos do zagueiro.
- O Carli é um atleta extremamente identificado com o clube. História muito bonita. É um zagueiro de imposição, tem liderança, muito querido pelos funcionários por conta do comportamento dentro do vestiário. Estamos tranquilos enquanto a isso. Quando a situação for concretizada, a gente vai receber o atleta com o maior respeito e trabalhar para colocar na melhor condição possível - afirmou.
O argentino é um dos cinco jogadores estrangeiros com mais jogos com a camisa do Botafogo na história. Pelo clube, foi campeão carioca em 2018.

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