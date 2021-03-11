Chamusca 'aprova' retorno de Carli ao Botafogo: 'História muito bonita'

Crédito: Joel Carli em ação pelo Botafogo (Divulgação/Botafogo

Um velho conhecido está perto de retornar ao Botafogo. Por renegociação de uma dívida, Joel Carli é esperado ainda nesta semana no Rio de Janeiro para sacramentar o retorno ao clube de General Severiano, equipe a qual deixou em julho do ano passado para retornar à Argentina.

Marcelo Chamusca, treinador do Glorioso, analisa o retorno do ex-capitão com bons olhos. Em entrevista coletiva realizada após a goleada por 5 a 0 sobre o Moto Club, pela primeira fase da Copa do Brasil, no Castelão, o comandante destacou os pontos positivos do zagueiro.

- O Carli é um atleta extremamente identificado com o clube. História muito bonita. É um zagueiro de imposição, tem liderança, muito querido pelos funcionários por conta do comportamento dentro do vestiário. Estamos tranquilos enquanto a isso. Quando a situação for concretizada, a gente vai receber o atleta com o maior respeito e trabalhar para colocar na melhor condição possível - afirmou.