Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Champions League não terá Messi ou Cristiano Ronaldo nas quartas de finais pela primeira vez desde 2005
futebol

Champions League não terá Messi ou Cristiano Ronaldo nas quartas de finais pela primeira vez desde 2005

Craques foram eliminados nas oitavas de finais da Liga dos Campeões 2020/2021...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 19:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 19:45
Crédito: AFP
Nesta quarta-feira, o Barcelona de Lionel Messi empatou com o Paris Saint-Germain por 1 a 1 após sofrer uma goleada por 4 a 1 no jogo de ida, e foi eliminado da Liga dos Campeões. Um dia antes, a Juventus de Cristiano Ronaldo, após perder por 2 a 1 na ida, chegou a levar o jogo para a prorrogação e vencer por 3 a 2, mas foi eliminada para o Porto na regra do gol fora de casa e também deixou a competição. Pela primeira vez desde a temporada 2004/2005, a Champions League não terá Messi ou Cristiano Ronaldo disputando as quartas de finais.
+ VEJA A TABELA DA CHAMPIONS LEAGUEHá 16 anos, Cristiano Ronaldo era uma promessa do futebol e sua equipe, o Manchester United, enfrentava o Milan nas oitavas de finais daquela Champions League 2004/2005. Titular nos dois jogos, o jovem CR7 viu o Milan de Carlo Ancelotti vencer o United nos dois jogos por 1 a 0. Futuramente naquela edição, o time italiano foi vice-campeão ao perder para o Liverpool na lendária final em Istambul. Na mesma edição, o jovem Lionel Messi era apenas uma promessa de La Masía e participou somente de uma partida com a equipe catalã, que fora eliminada nas oitavas de finais para o Chelsea.De lá pra cá, iniciou-se a dinastia no torneio de clubes mais importante do mundo, onde pelo menos um dos dois esteve presente nas quartas de finais de todas as edições da competição até a temporada 2020/2021. Lionel, com quatro títulos pelo Barcelona, Cristiano, com um pelo Manchester United e quatro pelo Real Madrid.
Hoje, a Champions League presencia o nascimento de novas estrelas como Mbappé e Haaland, classificados para as quartas de finais com Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, respectivamente, e Lionel Messi, perto de seus 34 anos de idade e Cristiano Ronaldo, aos 36, eliminados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona juventus real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados