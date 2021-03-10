Champions League não terá Messi ou Cristiano Ronaldo nas quartas de finais pela primeira vez desde 2005

Nesta quarta-feira, o Barcelona de Lionel Messi empatou com o Paris Saint-Germain por 1 a 1 após sofrer uma goleada por 4 a 1 no jogo de ida, e foi eliminado da Liga dos Campeões. Um dia antes, a Juventus de Cristiano Ronaldo, após perder por 2 a 1 na ida, chegou a levar o jogo para a prorrogação e vencer por 3 a 2, mas foi eliminada para o Porto na regra do gol fora de casa e também deixou a competição. Pela primeira vez desde a temporada 2004/2005, a Champions League não terá Messi ou Cristiano Ronaldo disputando as quartas de finais.

+ VEJA A TABELA DA CHAMPIONS LEAGUEHá 16 anos, Cristiano Ronaldo era uma promessa do futebol e sua equipe, o Manchester United, enfrentava o Milan nas oitavas de finais daquela Champions League 2004/2005. Titular nos dois jogos, o jovem CR7 viu o Milan de Carlo Ancelotti vencer o United nos dois jogos por 1 a 0. Futuramente naquela edição, o time italiano foi vice-campeão ao perder para o Liverpool na lendária final em Istambul. Na mesma edição, o jovem Lionel Messi era apenas uma promessa de La Masía e participou somente de uma partida com a equipe catalã, que fora eliminada nas oitavas de finais para o Chelsea.De lá pra cá, iniciou-se a dinastia no torneio de clubes mais importante do mundo, onde pelo menos um dos dois esteve presente nas quartas de finais de todas as edições da competição até a temporada 2020/2021. Lionel, com quatro títulos pelo Barcelona, Cristiano, com um pelo Manchester United e quatro pelo Real Madrid.