  • Champions League, Libertadores, Copa Sul-Americana... saiba onde assistir aos jogos da terça-feira
futebol

Champions League, Libertadores, Copa Sul-Americana... saiba onde assistir aos jogos da terça-feira

O dia será agitado, com o confronto de volta entre Manchester City e PSG na Champions League, além de Santos, Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras pela Libertadores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 02:00

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 02:00

Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
A terça-feira (4) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. O Manchester City recebe o PSG, às 16h, para o segundo jogo da semifinal da Champions League de 2021. A transmissão é do canal TNT Sports.
O Santos entra em campo pela Libertadores às 19h15 (de Brasília), contra o The Strongest, na Conmebol TV. No mesmo horário, o Atlético-MG recebe o Cerro Porteño. Mais tarde, às 21h30, o SBT transmite LDU e Flamengo, assim como Defensa y Justicia e Palmeiras.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DE TODOS OS GRUPOS DA LIBERTADORESConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
13h30 - Holstein Kiel x SV SandhausenSegunda divisão Campeonato AlemãoOnde assistir: One Football App
16h - Manchester City x PSGChampions LeagueOnde assistir: TNT, Facebook TNT Sports e Estádio TNT Sports
19h - Tupi x InternacionalCopa do Brasil Sub-20Onde assistir: Sportv
19h15 - Bahia x IndependienteCopa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
19h15 - Metropolitanos x AucasCopa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
19h15 - Union La Calera x Velez SarsfieldCopa LibertadoresOnde assistir: Conmebol TV
19h15 - Santos x The StrongestCopa LibertadoresOnde assistir: Conmebol TV
19h15 - Atlético-MG x Cerro PorteñoCopa LibertadoresOnde assistir: Fox Sports e Facebook
21h30 - LDU x FlamengoCopa LibertadoresOnde assistir: SBT e Conmebol TV
21h30 - Defensa y Justicia x PalmeirasCopa LibertadoresOnde assistir: SBT e Fox Sports
21h30 - Barcelona de Guayaquil x Boca JuniorsCopa LibertadoresOnde assistir: Conmebol TV
21h30 - Melgar x Athletico-PRCopa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
23h - Palestino x Newell's Old BoysCopa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV

