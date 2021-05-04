Champions League, Libertadores, Copa Sul-Americana... saiba onde assistir aos jogos da terça-feira

A terça-feira (4) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. O Manchester City recebe o PSG, às 16h, para o segundo jogo da semifinal da Champions League de 2021. A transmissão é do canal TNT Sports.
Flamengo na liderança! Veja os clubes do Brasil com maior receita em 2020
O Santos entra em campo pela Libertadores às 19h15 (de Brasília), contra o The Strongest, na Conmebol TV. No mesmo horário, o Atlético-MG recebe o Cerro Porteño. Mais tarde, às 21h30, o SBT transmite LDU e Flamengo, assim como Defensa y Justicia e Palmeiras.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
13h30 - Holstein Kiel x SV SandhausenSegunda divisão Campeonato AlemãoOnde assistir: One Football App
16h - Manchester City x PSGChampions LeagueOnde assistir: TNT, Facebook TNT Sports e Estádio TNT Sports
19h - Tupi x InternacionalCopa do Brasil Sub-20Onde assistir: Sportv
19h15 - Bahia x IndependienteCopa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
19h15 - Metropolitanos x AucasCopa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
19h15 - Union La Calera x Velez SarsfieldCopa LibertadoresOnde assistir: Conmebol TV
19h15 - Santos x The StrongestCopa LibertadoresOnde assistir: Conmebol TV
19h15 - Atlético-MG x Cerro PorteñoCopa LibertadoresOnde assistir: Fox Sports e Facebook
21h30 - LDU x FlamengoCopa LibertadoresOnde assistir: SBT e Conmebol TV
21h30 - Defensa y Justicia x PalmeirasCopa LibertadoresOnde assistir: SBT e Fox Sports
21h30 - Barcelona de Guayaquil x Boca JuniorsCopa LibertadoresOnde assistir: Conmebol TV
21h30 - Melgar x Athletico-PRCopa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
23h - Palestino x Newell's Old BoysCopa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV