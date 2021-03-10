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futebol

César, goleiro do Flamengo, recebe alta após cirurgia no joelho direito

Recuperação total do goleiro do Flamengo deve levar de seis a oito meses...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 10:40

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 10:40
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Após cirurgia realizada com sucesso na noite de segunda-feira, o goleiro César recebeu alta do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, e, agora, seguirá em repouso até o início da próxima semana, quando iniciará a fisioterapia no joelho direito. A recuperação levará de seis a oito meses, segundo o clube.
César se lesionou em um treinamento pouco antes da partida contra o São Paulo, pela última rodada do Brasileiro-2020. Um exame médico constatou, ainda em fevereiro, o rompimento de um ligamento no joelho direito.
Sem espaço no Flamengo, principalmente após a ascensão de Hugo Souza, o goleiro César estava prestes a ser emprestado para o Atlético-GO até o final de 2021. Agora, contudo, o camisa 37 seguirá a recuperação no Ninho do Urubu.

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