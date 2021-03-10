César, goleiro do Flamengo, recebe alta após cirurgia no joelho direito

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Após cirurgia realizada com sucesso na noite de segunda-feira, o goleiro César recebeu alta do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, e, agora, seguirá em repouso até o início da próxima semana, quando iniciará a fisioterapia no joelho direito. A recuperação levará de seis a oito meses, segundo o clube.

César se lesionou em um treinamento pouco antes da partida contra o São Paulo, pela última rodada do Brasileiro-2020. Um exame médico constatou, ainda em fevereiro, o rompimento de um ligamento no joelho direito.