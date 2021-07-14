Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cerro Porteño pede à Conmebol anulação de jogo com Fluminense após erro do VAR
futebol

Cerro Porteño pede à Conmebol anulação de jogo com Fluminense após erro do VAR

Clube paraguaio pede remarcação da partida pelas oitavas de final da Libertadores e expulsão dos árbitros envolvidos em falha...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 19:14

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 19:14

Crédito: Reprodução/Conmebol
Após o erro na vitória do Fluminense por 2 a 0, o Cerro Porteño (PAR) enviou um ofício à Conmebol exigindo a expulsão dos árbitros envolvidos do quadro da confederação e a anulação do jogo. O clube paraguaio já havia "ameaçado" fazer o pedido mais cedo. A entidade reconheceu ainda durante a manhã o gol mal anulado em Assunção, no Paraguai.
+ ATUAÇÕES: Nene é o melhor em campo em vitória do Fluminense na Libertadores; Luiz Henrique entra bem no segundo tempo
A Conmebol suspendeu por tempo indeterminado o assistente, o árbitro de vídeo e o auxiliar de VAR envolvidos diretamente no erro. No lance, que aconteceu quando a partida estava 0 a 0, foi assinalado o impedimento. No vídeo da entidade é possível ver que o árbitro de vídeo "ignorou" Samuel Xavier, que dava condições a todos os jogadores do Cerro.
Veja todos os confrontos da Libertadores
Além do erro do VAR, também houve do trio de arbitragem em campo. O assistente levanta a bandeira antes que Boselli finalize para o fundo das redes do goleiro Marcos Felipe. Dessa forma, ele não seguiu a orientação para deixar a jogada terminar em lances ajustados. No ofício, o Cerro Porteño diz que apresentou uma nota à Conembol referente ao lance da partida contra o Fluminense. O clube afirma que ocorreram "acontecimentos vergonhosos, que não podem e nem devem ser omitidos pela Conmebol em virtude do fair play esportivo e dos valores promovidos". Os paraguaios pedem a expulsão de Facundo Tello (ARG), o árbitro, dos assistentes Cristian Navarro (ARG) e Julio Fernandez (ARG), além do árbitro de vídeo Cesar Deishler (CHI) e seu auxiliar, Eduardo Gamboa Latourner (CHI).
Além disso, o Cerro destaca que "em virtude dos erros propiciados pela arbitragem, os quais tornam o resultado do encontro falho, e de acordo com o princípio da competição e do fair play esportivo, se solicita a anulação do jogo, ordenando a repetição na data disponível".
"O Cerro Porteño considera que eventos como o de ontem deveriam ser banidos do futebol permanentemente e sua comissão deve ser punida de forma contundente para que nunca mais se repita" finaliza a nota.
O duelo de volta entre as equipes está marcado para o dia 20, terça-feira, às 19h15 (de Brasília), no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Missão da Artemis 2 à Lua foi um sucesso, mas agora é que vem a parte difícil
Imagem de destaque
Dia Mundial do Parkinson: conheça sinais que ajudam a identificar a doença precocemente
Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados