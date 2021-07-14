Cerro Porteño pede à Conmebol anulação de jogo com Fluminense após erro do VAR

Crédito: Reprodução/Conmebol

Após o erro na vitória do Fluminense por 2 a 0, o Cerro Porteño (PAR) enviou um ofício à Conmebol exigindo a expulsão dos árbitros envolvidos do quadro da confederação e a anulação do jogo. O clube paraguaio já havia "ameaçado" fazer o pedido mais cedo. A entidade reconheceu ainda durante a manhã o gol mal anulado em Assunção, no Paraguai.

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A Conmebol suspendeu por tempo indeterminado o assistente, o árbitro de vídeo e o auxiliar de VAR envolvidos diretamente no erro. No lance, que aconteceu quando a partida estava 0 a 0, foi assinalado o impedimento. No vídeo da entidade é possível ver que o árbitro de vídeo "ignorou" Samuel Xavier, que dava condições a todos os jogadores do Cerro.

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Além do erro do VAR, também houve do trio de arbitragem em campo. O assistente levanta a bandeira antes que Boselli finalize para o fundo das redes do goleiro Marcos Felipe. Dessa forma, ele não seguiu a orientação para deixar a jogada terminar em lances ajustados. No ofício, o Cerro Porteño diz que apresentou uma nota à Conembol referente ao lance da partida contra o Fluminense. O clube afirma que ocorreram "acontecimentos vergonhosos, que não podem e nem devem ser omitidos pela Conmebol em virtude do fair play esportivo e dos valores promovidos". Os paraguaios pedem a expulsão de Facundo Tello (ARG), o árbitro, dos assistentes Cristian Navarro (ARG) e Julio Fernandez (ARG), além do árbitro de vídeo Cesar Deishler (CHI) e seu auxiliar, Eduardo Gamboa Latourner (CHI).

Além disso, o Cerro destaca que "em virtude dos erros propiciados pela arbitragem, os quais tornam o resultado do encontro falho, e de acordo com o princípio da competição e do fair play esportivo, se solicita a anulação do jogo, ordenando a repetição na data disponível".

"O Cerro Porteño considera que eventos como o de ontem deveriam ser banidos do futebol permanentemente e sua comissão deve ser punida de forma contundente para que nunca mais se repita" finaliza a nota.