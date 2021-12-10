Cerro Porteño é mais um clube da América do Sul interessado em Marcelo Moreno

O atacante Marcelo Moreno segue com prestígio com os clubes da América do Sul. O jogador, artilheiro das Eliminatórias para a Copa do Mundo com oito gols, teve nova sondagem para deixar o Cruzeiro. Desta vez o atacante está na lista de interesse do Cerro Porteño, do Paraguai.

O clube paraguaio buscou informações sobre o jogador e deve tentar um abordagem mais incisiva, pois Moreno tem multa rescisória e contrato com a Raposa até o fim de 2022. A meta do Cerro é ter um atacante que possa substituir o argentino Mauro Boselli, que está de saída. Marcelo Moreno teve outras sondagens e sempre diz que pretende ficar na Raposa. O Colo-Colo foi outro grande time latino americano que queria contar com o jogador, mas não houve interesse do atleta em seguir com as negociações.

Em 2021, Moreno teve mais um ano de números ruins na Raposa. Foram 22 jogos e seis gols marcados, que não trouxe muita “moral” com o técnico Vanderlei Luxemburgo, mesmo indo bem pela seleção da Bolívia. A chegada de Edu deve reduzir ainda mais o espaço do boliviano por uma vaga no time titular.