Cereto pede paciência para a torcida do Botafogo: 'É um time que pode ser eliminado de cara pelo Moto Club'

Crédito: Carlos Cereto é comentarista dos canais SporTV (Reprodução/SporTV

O Botafogo inicia, nesta quarta-feira, a trajetoria na Copa do Brasil: enfrenta o Moto Club, às 21h30, em São Luís do Maranhão. O histórico recente da equipe, contudo, preocupa, Carlos Cereto. O comentarista afirmou, no "SporTV News", que ainda não confia no Alvinegro e que uma eliminação na primeira fase não seria loucura.

- Está longe de ser o time de sonhos, ainda é muito parecido com a equipe que foi rebaixada. Se olhar para a história do Botafogo, um resultado de eliminação, caso isso aconteça hoje, seria, de fato, algo complicado e iria prejudicar o projeto de resgate de imagem do Botafogo. Mas é perfeitamente possível se analisar o time. É perfeitamente possível se analisar que ontem, como modo de dizer, foi rebaixado para a segunda divisão - afirmou.

Para o comentarista, o objetivo do Botafogo deve ser a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Cereto ainda afirma que o Alvinegro pode ser superado pelo Moto Club e que o torcedor precisa ter paciência com o projeto que está sendo desenvolvido.

- O Botafogo tem que pensar na Série B. Se acontecer o acidente de ser eliminado logo na primeira fase da Copa do Brasil, paciência, não pode ter torcedor invadindo sede, o torcedor tem que paciência. O Botafogo de hoje é isso aí, um time que pode sim ser eliminado de cara para o Moto Club. Se isso acontecer, não pode ter crise logo de cara - completou.