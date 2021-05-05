Ceni justifica queda de rendimento nos efeitos da altitude, mas exalta vitória do Flamengo sobre a LDU

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Um primeiro tempo dominante, um apagão no início da etapa final e um gol salvador para garantir os três pontos. Assim se construiu a vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre a LDU, nesta terça-feira, em Quito, no Equador. Após a partida, Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva e citou a altitude de 2.850 metros como determinante para a queda de produção da equipe após o intervalo.

+ ATUAÇÕES: Gabi decide, Bruno Henrique marca golaço e Everton Ribeiro cresce de produção em vitória do Flamengo- O Flamengo ganhou aqui um amistoso se eu não me engano em Quito há quase 70 anos. Deve ter algum motivo para o time baixar a intensidade no segundo tempo. Jogar na altitude não é fácil. A LDU se eu não me engano estava invicta na temporada. E principalmente os mais jovens, o João, por exemplo, fez um primeiro tempo brilhante. Mas talvez não soube dosar a energia. Também por não ter a experiência de jogar na altitude - explicou de Ceni antes de completar:

- Mas sem dúvida nenhuma o que fez a gente baixar o jogo no segundo tempo foi que todo mundo foi ao seu limite. Se pudesse fazer oito, nove alterações, daria para ter feito porque o cansaço era geral pelo fato de se estar prejudicado de jogar a quase 3 mil metros de altura.

Apesar do apagão e da pressão adversária, Ceni preferiu exaltar a importância da vitória do Flamengo, que se manteve com 100% de aproveitamento no Grupo G da Libertadores.

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- Eu sou extremamente grato por trabalhar em um clube que oferece tantas condições. E principalmente trabalhar com jogadores tão especiais no dia a dia, que têm tanta capacidade técnica de resolver o jogo, que procura sempre o melhor para a equipe, que compram as ideias. Mesmo jogando na altitude, mesmo jogando fora de casa, poderíamos fazer uma equipe bem defensiva, e continuamos com a proposta de tentar ganhar jogos. O que não podemos controlar é um segundo tempo como o de hoje, que o cansaço nós sabíamos que bateria.

- Eu acho que temos que ressaltar aqui o esforço máximo feito pelos atletas, pelo clube com fretamento para tentar chegar aqui nas melhores condições possíveis. E temos que comemorar coisas boas. Claro que sempre tem coisas para corrigir, mas temos que dar valor às coisas boas que acontecem no clube - acrescentou o treinador.

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