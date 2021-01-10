Ceni deixa Gabigol e Natan no banco; veja o Flamengo que enfrenta o Ceará

O Flamengo está escalado para enfrentar o Ceará, nesta tarde de domingo, com três novidades. Em relação aos últimos jogos, o treinador Rogério Ceni promoveu mudanças significativas na equipe: saíram Hugo Souza, Natan e Gabriel Barbosa para as entradas de César, Gustavo Henrique e Pedro. Veja a escalação do Rubro-Negro, que encara o Vozão, no Maracanã, a partir das 16h:
César; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Giorgian De Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.