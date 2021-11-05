Celta de Vigo x Barcelona: onde assistir, horário e prováveis escalações do confronto de La Liga

Neste sábado, o Celta de Vigo recebe o Barcelona às 12:15h (de Brasília) em partida válida pela 13ª rodada de La Liga. O confronto, que ocorrerá no Municipal de Balaidos, é vital para a equipe blaugrana sair do meio da tabela do Campeonato Espanhol.
O Celta de Vigo está próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol, e soma um total de onze pontos em doze partidas disputadas. A equipe, treinada pelo argentino Eduardo Coudet, precisa da vitória para se afastar da parte inferior da tabela.
A situação do Barcelona em La Liga não é confortável, e a equipe blaugrana é apenas a nona colocada do campeonato, e soma dezesseis pontos nas onze rodadas disputadas. A vitória contra o Celta, porém, não colocaria o Barça na zona de classificação para uma competição europeia.
Data e horário: 06/11/2021, às 12:15h (de Brasília)Local: Municipal de Balaidos, em Vigo (ESP)Árbitro: Alejandro José Hernández HernándezAssistentes: Jose Luis Gonzalez Gonzalez e Roberto Díaz Pérez del PalomarOnde assistir: Star+
CELTA DE VIGO (Treinador: Eduardo Coudet)Dituro; Kevin Vazquez, Aidoo, Murillo e Galán; Tapia, Cervi, Denis Suárez e Nolito; Solari e Iago Aspas.
Desfalques: Santi Mina e Brais Méndez (lesionados).
BARCELONA (Treinador: Sergi Barjuan)Ter Stegen; Mingueza, Eric García, Ronald Araújo e Alba; Busquets, Gavi e de Jong; Coutinho, Fati e Depay.
Desfalques: Aguero, Dembélé, Braithwaite, Pedri, Dest e Piqué (lesionados).