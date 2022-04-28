Celta de Vigo não vai comprar Thiago Galhardo; Atacante é aguardado no Internacional

O Internacional deve ganhar nas próximas semanas um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Thiago Galhardo, que volta de empréstimo do Celta de Vigo-ESP.

Segundo as informações do jornal ‘MARCA’, o time espanhol avisou que não vai efetuar a cláusula de compra do atacante.

Diante do cenário, Thiago Galhardo é aguardado para voltar ao Beira-Rio e, ao lado dos empresários e diretores do Inter, vai decidir o seu futuro.

Eduardo Coudet

Após brilhar no Internacional com Eduardo Coudet, Thiago Galhardo foi indicado pelo treinador e realizou o sonho de jogar na Europa com a camisa do Celta de Vigo.

No time espanhol, o atleta soma 29 partidas e apenas um gol marcado, desempenho abaixo do esperado.