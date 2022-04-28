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Celta de Vigo não vai comprar Thiago Galhardo; Atacante é aguardado no Internacional

Brasileiro não será adquirido em definitivo pelo clube espanhol, que retorna ao Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2022 às 16:38

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 16:38

O Internacional deve ganhar nas próximas semanas um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Thiago Galhardo, que volta de empréstimo do Celta de Vigo-ESP.
Segundo as informações do jornal ‘MARCA’, o time espanhol avisou que não vai efetuar a cláusula de compra do atacante.
Diante do cenário, Thiago Galhardo é aguardado para voltar ao Beira-Rio e, ao lado dos empresários e diretores do Inter, vai decidir o seu futuro.
Eduardo Coudet
Após brilhar no Internacional com Eduardo Coudet, Thiago Galhardo foi indicado pelo treinador e realizou o sonho de jogar na Europa com a camisa do Celta de Vigo.
No time espanhol, o atleta soma 29 partidas e apenas um gol marcado, desempenho abaixo do esperado.
Crédito: (Foto:Instagram

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