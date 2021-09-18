Ceará x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Crédito: Divulgação/Santos

O Santos visita o Ceará, neste sábado, às 21h (de Brasília), no Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há sete jogos, o Peixe busca dar a volta por cima após a eliminação na Copa do Brasil para o Athlético-PR. Um ponto separa as duas equipes, que estão na parte de baixo da tabela. O Vozão soma 24, e está apenas três à frente da zona de rebaixamento, enquanto o Peixe tem 23, na 13ª colocação do Brasileiro. A distância para a zona de rebaixamento é de apenas dois ponto.

De olho nessa reabilitação, o técnico Carille esboçou a equipe pela primeira vez com três zagueiros: Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Palha, além de Pará e Felipe Jonatan nas alas.Com essa formação, os jogadores que perderiam a vaga no time titular são Carlos Sánchez e Gabriel Pirani. O uruguaio não foi relacionado pois sofreu uma entorse de tornozelo direito durante a partida de terça-feira. Lucas Braga está suspenso e não pode participar do jogo.

FICHA TÉCNICACEARÁ X SANTOS

Data e hora: 18 de setembro de 2021, às 21h00 (horário de Brasília)Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Árbitro: Anderson Daronco (RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)Árbitro de vídeo: Rafael Traci (RS)

Como e onde assistir: TNT, Premiere e Tempo Real do L!

CEARÁ: Richard; Gabriel Dias (Fabinho), Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Sobral, Marlon, Vina, Lima, Erick, Jael; Técnico: Tiago Nunes