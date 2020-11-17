Ceará x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalação

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, Ceará e Palmeiras se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza-CE, nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília).

No confronto de ida, disputado no Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras venceu por 3 a 0 (gols de Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Gabriel Veron) e pode perder por até dois gols para avançar à próxima fase da competição nacional.

O classificado pega o vencedor de América-MG x Internacional. Na primeira partida das quartas, o time mineiro venceu por 1 x 0, no Beira-Rio.LUIZ ADRIANO EM CONDIÇÕES

Uma das novidades durante os treinamentos do Palmeiras na Academia de Futebol foi o retorno do atacante Luiz Adriano. Fora das partidas contra o Ceará (ida da Copa do Brasil) e Fluminense (Brasileirão), o camisa 10 participou sem restrições das atividades e pode ser novidade no time em Fortaleza.

O lateral-esquerdo Lucas Esteves também participou das atividades normalmente.

SURTO DE COVID-19 NO PALMEIRAS

Ao todo, são 15 atletas do Verdão diagnosticados com a Covid-19: Alan Empereur, Luan, Gabriel Menino, Matias Viña, Danilo, Rony, Gabriel Silva, Veron, Jailson, Vinicius, Kuscevic, Gustavo Scarpa, Quiñonez, Pedro Acácio e Marino, estão isolados e assintomáticos.

Profissionais da comissão técnica do clube também foram infectados: Edu Dracena, assessor técnico do clube, e João Martins, auxiliar-técnico de Abel Ferreira, foram diagnosticados com o coronavírus, e também terão de manter o isolamento nos próximos dias.

CRIAS DA ACADEMIA NOS TREINAMENTOS

Alguns jovens das categorias de base treinaram com a equipe profissional do Verdão nas últimas atividades antes da viagem para Fortaleza por conta de ausências de jogadores machucados e com coronavírus, como o zagueiro Helder, os meio-campistas Vitinho e Juninho e os atacantes Marcelinho e Aníbal. E, os três goleiros foram Leandro (do Sub-20), Mateus (também do Sub-20) e Kaique (do Sub-17).Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Ceará x Palmeiras

Data: 18 de Novembro de 2020Horário: 19h (de Brasília)Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior-PRAssistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos-PR e Rafael Trombeta-PRVAR: Adriano Milczvski-PR, Lucas Paulo Torenzin-PR e Jefferson Cleiton Piva da Silva-PR

Transmissão: – SPORTV e PREMIERE (TV por assinatura e pay-per-view para todo o Brasil), com narração de Everaldo Marques, comentários de Maurício Noriega e Alexandre Lozetti, Salvio Spinola na Central do Apito e Lucas Catrib comanda as reportagens.

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo SporTV Play e Premiere Play.CEARÁ: Fernando Prass; Eduardo (Samuel Xavier), Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Fabinho e Charles; Vina, Léo Chú e Rafael Sobis (Felipe Vizeu). Técnico: Guto Ferreira

Desfalques: Alyson, Saulo Mineiro, Cléber e Jacaré (Já disputaram a competição em outras equipes); Willian Oliveira (Em transação física);Pendurados: Ninguém;Suspensos: Ninguém;

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan (Gustavo Gómez) e Lucas Esteves; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Lucas Lima, Luiz Adriano e Willian. Técnico: Victor Castanheira (auxiliar técnico)