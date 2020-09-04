Ceará e Santos: prováveis escalações, desfalques e onde ver

Santos e Ceará se enfrentam neste sábado (05), às 21h, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Castelão, em Fortaleza.
As duas equipes estão em situações distintas. Enquanto o Peixe não vence há três partidas, com duas derrotas e um empate, no último jogo, em que ficou no 1 a 1 contra o Vasco, na Vila Belmiro, o Ceará venceu os seus três últimos compromissos, o mais recente justamente contra o seu maior rival, o Fortaleza.
Do lado santista, a partida ganha uma grande importância, pois antecede uma série de três jogos importantes em casa. Na próxima quarta-feira (09), o Alvinegro Praiano encara o Atlético-MG, segundo colocado no Brasileirão, que é treinado por Jorge Sampaoli, técnico santista na última temporada e deixou o clube de forma conturbada, já no próximo sábado (12), o Peixe tem clássico contra o São Paulo e, por fim, no dia 15 de setembro o Santos retoma a sua campanha na Copa Libertadores, contra o Olimpia (PAR). Por conta dessa maratona, o técnico Cuca não descarta preservar alguns jogadores contra o Vozão. Estádio: Castelão, Fortaleza (CE)Data e horário: 5 de setembro de 2020, 21h (de Brasília)Árbitro: Wagner Reway (PB)Assistentes: Oberto da Silva Santos (PB) e Kildenn Tadeu Morais de Lucena (PB)Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)Onde ver: TNT (menos para o Ceará), Premiere e Tempo Real do L!
Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, iTago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; William Oliveira, Charles e Vinicius; Fernando Sobral, Vina e Leandro Carvalho. Técnico: Guto Ferreira.
Desfalque: Rodrigão (lesão na tíbia)
Santos: João Paulo; Pará (Madson), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca (Jobson) e Carlos Sánchez; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo. Técnico: Cuca.
Desfalques: Jean Mota (edema na coxa esquerda), Raniel (Covid-19) e Renyer (recuperação de ruptura ligamentar do joelho)