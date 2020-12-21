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CBF pede que STJD investigue denúncia de racismo feita pelo meia Gerson, do Flamengo

Rubro-negro citou ato deplorável de meia colombiano do Bahia, após vitória do Flamengo
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LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 08:52

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 08:52

Através de nota divulgada na noite de domingo (veja abaixo), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitou uma "abertura imediata" para que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) investigue a denúncia feita após o apito final no Maracanã pelo meia Gerson, do Flamengo.
> Quem fica com título? Simule os jogos do Brasileirão
Após a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 4 a 3, em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileiro, Gerson trouxe um desabafo a respeito de uma injúria racial proferida por Índio Ramírez, meia colombiano do Tricolor.
- Tenho muitos jogos como profissional e nunca vim falar nada porque nunca sofri esse preconceito. Quando tomamos um gol, o Bruno Henrique ia chutar uma bola, o Ramirez reclamou e fui falar com ele, que disse: "Cala a boca, negro". E o Mano precisa aprender a respeitar as pessoas - falou Gerson, ao canal "Premiere", emendando:
- Venho falar em nome de todos os negros.
> Veja tudo que rolou no mercado da bola no fim de semana
Na súmula da partida ocorrida no Maracanã, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP) relatou sobre o ocorrido entre Gerson e Índio Ramírez:
- Aos 7 minutos do segundo tempo houve um conflito entre os jogadores sr. Gerson Santos da Silva, de número 8 da equipe do Flamengo e do atleta da equipe do Bahia de numero 15 sr. Juan Pablo Ramírez Velasquez, onde o jogador do Flamengo alega ter sido chamado de "negro" por seu adversário mencionado. Informo que este suposto ato não foi percebido por nenhum membro da equipe de arbitragem no campo de jogo.
Confira a nota da CBF:

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