CBF libera e Gabriel Menino reforça Palmeiras diante do Goiás

Nesta sexta-feira (20), Abel Ferreira ganhou um importante reforço para o duelo do Palmeiras diante do Goiás, marcado para este sábado (21), em Goiânia, válido pela 22ª rodada do Brasileirão 2020: Gabriel Menino se recuperou da Covid-19 e está liberado para reforçar o clube contra o Esmeraldino.
A Cria da Academia vai completar, neste sábado, o 11º dia de isolamento por causa da infecção do novo coronavírus, e mesmo sem treinar com o grupo nesta sexta-feira (21), na Academia de Futebol, deve viajar com o elenco para Goiânia.O Palmeiras enviou uma nota para a CBF pedindo a autorização para o atleta jogar neste final de semana. A entidade máxima do futebol brasileiro solicitou o resultado dos exames protocolares após o período de quarentena para comprovar a condição física do atleta, para saber se ele poderia atuar ou não diante do Esmeraldino. O procedimento de solicitar a liberação de atletas à Confederação é padrão e o mesmo foi feito com o zagueiro Luan nos últimos dias.
A liberação chegou no início desta tarde, visto que o lateral se manteve assintomático desde que testou positivo. Agora, a utilização de Menino entre os 11 titulares depende da comissão técnica, que finalizou a preparação para o jogo sem a presença do camisa 25, mas conta com mais de 20 desfalques para a partida.
No primeiro turno, no empate em 1 a 1 diante do Goiás no Allianz Parque, o camisa 25 deu uma linda assistência em um escanteio para o gol de Gustavo Gómez. Tendo servido à Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 na última semana, a Cria da Academia está pronta para voltar ao Palmeiras após três jogos de fora.