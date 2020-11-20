CBF libera e Gabriel Menino reforça Palmeiras diante do Goiás

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Nesta sexta-feira (20), Abel Ferreira ganhou um importante reforço para o duelo do Palmeiras diante do Goiás, marcado para este sábado (21), em Goiânia, válido pela 22ª rodada do Brasileirão 2020: Gabriel Menino se recuperou da Covid-19 e está liberado para reforçar o clube contra o Esmeraldino.

A Cria da Academia vai completar, neste sábado, o 11º dia de isolamento por causa da infecção do novo coronavírus, e mesmo sem treinar com o grupo nesta sexta-feira (21), na Academia de Futebol, deve viajar com o elenco para Goiânia.O Palmeiras enviou uma nota para a CBF pedindo a autorização para o atleta jogar neste final de semana. A entidade máxima do futebol brasileiro solicitou o resultado dos exames protocolares após o período de quarentena para comprovar a condição física do atleta, para saber se ele poderia atuar ou não diante do Esmeraldino. O procedimento de solicitar a liberação de atletas à Confederação é padrão e o mesmo foi feito com o zagueiro Luan nos últimos dias.

A liberação chegou no início desta tarde, visto que o lateral se manteve assintomático desde que testou positivo. Agora, a utilização de Menino entre os 11 titulares depende da comissão técnica, que finalizou a preparação para o jogo sem a presença do camisa 25, mas conta com mais de 20 desfalques para a partida.