CBF diz que Comissão de Arbitragem não constatou 'nenhum erro claro' em lance de Vasco x Internacional

Crédito: Partida entre Vasco e Internacional teve lance polêmico evolvendo o VAR (Ricardo Duarte / Internacional

Após a polêmica envolvendo o VAR na partida entre Vasco e Internacional, em São Januário, a CBF divulgou uma nota oficial em que afirma que a Comissão Nacional de Arbitragem solicitou esclarecimentos por parte da empresa Hawk-Eye, responsável pela operação do VAR. No entanto, mesmo assim checou o lance do primeiro gol do Colorado e não constatou nenhum erro claro da arbitragem de campo.

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Vale destacar que o lance capital do jogo aconteceu logo aos 13 minutos do primeiro tempo. O meio-campista Rodrigo Dourado cabeceou para o fundo da meta do goleiro Fernando Miguel. Todavia, na análise do lance, o programa do VAR que analisa as linhas de impedimento não funcionou e foi validada a decisão do campo, do árbitro Flávio Rodrigues de Souza.

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Dessa forma, o jurídico do Gigante da Colina tem a intenção de entregar um ofício à CBF e entrar com uma ação ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedindo a anulação da partida.

Apesar dos protestos da direção do Vasco da Gama, de acordo com a súmula da partida, publicada oficialmente no site da CBF, a equipe de arbitragem alegou que "Nada houve de anormal". Cabe lembrar que este documento é entregue à confederação após as partidas relatando tudo que aconteceu durante os 90 minutos.

Confira a nota da Confederação Brasileira de futebol na íntegra

A Comissão Nacional de Arbitragem solicitou à empresa Hawk-Eye, responsável pela operação dos equipamentos do VAR, esclarecimentos sobre a questão técnica que prejudicou a utilização das linhas de impedimento em um dos lances do jogo entre Vasco e Internacional, válido pelo Campeonato Brasileiro, realizado neste domingo, dia 14.