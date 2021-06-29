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CBF divulga tabela detalhada até a 15ª rodada do Brasileirão; veja datas e horários dos jogos do Flamengo

Com dois jogos atrasados, Rubro-Negro ocupa a décima colocação, com nove pontos...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 16:00

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 16:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na nesta terça-feira a tabela detalhada das próximas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Atual bicampeão, o Flamengo conheceu as datas, os horários e os locais das partidas até a 15ª rodada da competição. Confira abaixo:
+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de Gerson8ª rodada – Cuiabá x Flamengo – Arena Pantanal – 01/07 (quinta), 20h9ª rodada – Flamengo x Fluminense – Neo Química Arena – 04/07 (domingo), 16h10ª rodada – Atlético-MG x Flamengo – Mineirão – 07/07 (quarta-feira), 19h11ª rodada – Flamengo x Chapecoense – Maracanã – 11/07 (domingo), 18h1512ª rodada – Bahia x Flamengo – Pituaçu – 18/07 (domingo), 18h1513ª rodada – Flamengo x São Paulo – Maracanã – 25/07 (domingo), 16h14ª rodada – Corinthians x Flamengo – Neo Química Arena – 01/08 (domingo), 16h15ª rodada – Flamengo x Internacional – Maracanã – 08/08 (domingo), 18h15Com três vitórias e duas derrotas, o Flamengo vem oscilando no início do Brasileirão e atualmente ocupa a 10ª posição, com nove pontos. Vale lembrar que o clube tem dois jogos atrasados (contra Grêmio e Athletico-PR), que ainda não foram remarcados pela CBF.
+ Confira a classificação completa do Campeonato Brasileiro
Após perder para o Juventude, o Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília) para buscar a recuperação diante do Cuiabá. A partida será na Arena Pantanal e contará com transmissão em Tempo Real do LANCE!.

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