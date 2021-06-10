CBF divulga tabela da primeira fase do Brasileiro Feminino sub-18; estreia do Fluminense será com o Flamengo

A Diretoria de Competições da CBF divulgou, nesta terça-feira, a tabela da primeira fase do Brasileirão Feminino sub-18. O campeonato começa no dia 6 de julho e termina em 10 de outubro, quando acontecerá o segundo jogo da final. O Fluminense irá enfrentar o Flamengo na primeira rodada do campeonato, na terça-feira (6), às 8h, no CT Sorocaba 1.Na primeira etapa, 24 clubes divididos em 6 grupos jogam em turno e returno. Classificam para a segunda fase os primeiros de cada um, além dos dois melhores segundos colocados de todos os grupos, que disputam em turno único. Depois disso, os classificados duelam em eliminatórias com partidas de ida e volta. As duas primeiras fases serão em Sorocaba, São Paulo e toda a competição será transmitida pela MyCujoo.