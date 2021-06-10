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CBF divulga tabela da primeira fase do Brasileiro Feminino sub-18; estreia do Fluminense será com o Flamengo

Além do clássico, Meninas de Xerém enfrentam Minas Brasília e Cuiabá em dois turnos na disputa pela classificação para segunda fase...

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 17:18

LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 17:18
Crédito: Campeonato começa com 24 equipes divididas em 6 grupos (Adriano Fontes/CBF
A Diretoria de Competições da CBF divulgou, nesta terça-feira, a tabela da primeira fase do Brasileirão Feminino sub-18. O campeonato começa no dia 6 de julho e termina em 10 de outubro, quando acontecerá o segundo jogo da final. O Fluminense irá enfrentar o Flamengo na primeira rodada do campeonato, na terça-feira (6), às 8h, no CT Sorocaba 1.Na primeira etapa, 24 clubes divididos em 6 grupos jogam em turno e returno. Classificam para a segunda fase os primeiros de cada um, além dos dois melhores segundos colocados de todos os grupos, que disputam em turno único. Depois disso, os classificados duelam em eliminatórias com partidas de ida e volta. As duas primeiras fases serão em Sorocaba, São Paulo e toda a competição será transmitida pela MyCujoo.
> Veja como está a classificação do Brasileirão Feminino A2- Eu acho que estamos bem. A energia do grupo está alta e os treinos têm sido fortes. Mesmo com algumas jogadoras promovidas para o adulto, estamos preparadas e unidas. Tenho ótima expectativa para o clássico - disse a meia Sabrina, em entrevista ao site oficial do Fluminense.Confira as seis primeiras rodadas do Fluminense:
Fluminense x Flamengo - terça-feira (6), às 8h, no CT Sorocaba 1
Minas Brasília x Fluminense - quinta-feira (8), às 15h30, no CT Sorocaba 2
Fluminense x Cuiabá - sábado (10), às 10h30, no CT Sorocaba 1
Cuiabá x Fluminense - segunda-feira (12), às 8h, no CT Sorocaba 2
Fluminense x Minas Brasília - quarta-feira (14), às 15h30, no CT Sorocaba 1
Flamengo x Fluminense - sexta-feira (16), às 10h30, no CT Sorocaba 2

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