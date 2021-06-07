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futebol

CBF divulga equipe de arbitragem para Palmeiras x CRB

Antonio Dib Moraes de Souza já apitou dois jogos do Verdão em campeonatos nacionais
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LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 16:30

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 16:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta segunda-feira (07), a escalação de arbitragem para a partida entre Palmeiras e CRB, pelo jogo de volta da Fase 3 da Copa do Brasil. Para a partida, foi nomeado o árbitro Antonio Dib Moraes de Sousa. >> ATUAÇÕES: Wesley brilha em vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
Além do árbitro de campo, estarão presentes na partida os assistentes Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglésias Araújo Silva. O juiz piauiense apitou dois jogos do Verdão por competições nacionais, sendo o empate em 1 a 1 contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil 2015, e a vitória em casa diante do Atlético-GO, pelo Brasileirão 2017, por 1 a 0.O segundo confronto entre Palmeiras e CRB, com arbitragem de Antonio Dib, está marcado para a próxima quarta-feira (9), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque.

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