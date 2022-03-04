CBF divulga data e horário de Fluminense-PI x Santos na Copa do Brasil

A CBF divulgou a data e o horário dos confrontos da segunda fase da Copa do Brasil. O Santos enfrenta o Fluminense-PI, na próxima terça-feira (8), às 21h30, no estádio Albertão, no Piauí.Na primeira fase, o Peixe venceu o Salgueiro por 3 a 0 em Pernambuco enquanto o Fluminense-PI venceu o Oeste por 2 a 0 em casa.
O Santos fará o jogo único fora de casa, mas em caso de empate nesta segunda fase o classificado será conhecido na disputa por pênaltis. Na primeira fase a equipe santista tinha a vantagem de se classificar com um empate.Quem avançar para a terceira fase vai receber uma premiação de R$ 1,5 milhões. Pelo Campeonato Piauiense, o Fluminense-PI é o líder com 22 pontos, 8 vitórias e um empate. Foram 27 gols marcados e apenas 6 sofridos.