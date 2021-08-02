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CBF detalha mais rodadas da Série B; sem TV aberta, Botafogo jogará em um domingo de manhã

Entidade divulgou detalhes de partidas até a 23ª rodada; ao contrário das primeiras rodadas, Alvinegro não será contemplado com a Rede Globo...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 16:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 16:17
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo, aos poucos, vai conhecendo as datas dos compromissos que terá pela frente no restante da Série B. A CBF detalhou, nos últimos dias, os jogos válidos até a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
+ Eu vi o Chay! Com 13 jogos, meia está a 3 gols de alcançar marca de Matheus Babi
Antes, o Alvinegro tinha conhecimento apenas dos duelos válidos até a 16ª rodada, que será disputada no próximo domingo contra a Ponte Preta, às 20h30, no Estádio Nilton Santos.Diferente do que aconteceu nas primeiras dez rodadas, o clube de General Severiano não terá nenhuma partida transmitida em televisão aberta neste período. O Botafogo teve, até aqui, duas aparições na Rede Globo atuando na Série B do Brasileirão.
+ Confira a tabela da Série B
De todos, o jogo que mais chama a atenção em termos de horário é o duelo contra o Vila Nova, na primeira rodada do returno, no dia 22 de agosto. O Botafogo enfrentará a equipe goiana em um domingo, às 11h - horário que geralmente pertence ao sábado.PRÓXIMOS JOGOS DO BOTAFOGO NA SÉRIE B:17ª rodada - Operário x Botafogo - 12/08 (Quinta) - Germano Krüger - 21h3018ª rodada - Botafogo x Brasil de Pelotas - 15/08 (Domingo) - Nilton Santos - 18h1519ª rodada - Guarani x Botafogo - 18/08 (Quarta) - Brinco de Ouro - 19h​20ª rodada - Botafogo x Vila Nova - 22/08 (Domingo) - Nilton Santos - 11h​21ª rodada - Coritiba x Botafogo - 27/08 (Sexta) - Couto Pereira - 21h30​22ª rodada - Remo x Botafogo - 04/09 (Sábado) - Baenão - 16h3023ª rodada - Botafogo x Londrina - 11/09 (Sábado) - Nilton Santos - 16h30

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