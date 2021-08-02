CBF detalha mais rodadas da Série B; sem TV aberta, Botafogo jogará em um domingo de manhã

O Botafogo, aos poucos, vai conhecendo as datas dos compromissos que terá pela frente no restante da Série B. A CBF detalhou, nos últimos dias, os jogos válidos até a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Antes, o Alvinegro tinha conhecimento apenas dos duelos válidos até a 16ª rodada, que será disputada no próximo domingo contra a Ponte Preta, às 20h30, no Estádio Nilton Santos.Diferente do que aconteceu nas primeiras dez rodadas, o clube de General Severiano não terá nenhuma partida transmitida em televisão aberta neste período. O Botafogo teve, até aqui, duas aparições na Rede Globo atuando na Série B do Brasileirão.
+ Confira a tabela da Série B
De todos, o jogo que mais chama a atenção em termos de horário é o duelo contra o Vila Nova, na primeira rodada do returno, no dia 22 de agosto. O Botafogo enfrentará a equipe goiana em um domingo, às 11h - horário que geralmente pertence ao sábado.PRÓXIMOS JOGOS DO BOTAFOGO NA SÉRIE B:17ª rodada - Operário x Botafogo - 12/08 (Quinta) - Germano Krüger - 21h3018ª rodada - Botafogo x Brasil de Pelotas - 15/08 (Domingo) - Nilton Santos - 18h1519ª rodada - Guarani x Botafogo - 18/08 (Quarta) - Brinco de Ouro - 19h20ª rodada - Botafogo x Vila Nova - 22/08 (Domingo) - Nilton Santos - 11h21ª rodada - Coritiba x Botafogo - 27/08 (Sexta) - Couto Pereira - 21h3022ª rodada - Remo x Botafogo - 04/09 (Sábado) - Baenão - 16h3023ª rodada - Botafogo x Londrina - 11/09 (Sábado) - Nilton Santos - 16h30