CBF detalha mais rodadas da Série B; sem TV aberta, Botafogo jogará em um domingo de manhã

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo, aos poucos, vai conhecendo as datas dos compromissos que terá pela frente no restante da Série B. A CBF detalhou, nos últimos dias, os jogos válidos até a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Antes, o Alvinegro tinha conhecimento apenas dos duelos válidos até a 16ª rodada, que será disputada no próximo domingo contra a Ponte Preta, às 20h30, no Estádio Nilton Santos.Diferente do que aconteceu nas primeiras dez rodadas, o clube de General Severiano não terá nenhuma partida transmitida em televisão aberta neste período. O Botafogo teve, até aqui, duas aparições na Rede Globo atuando na Série B do Brasileirão.

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