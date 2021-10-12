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futebol

CBF descarta irregularidade em transferência de zagueiro do Sport

De acordo com a entidade, Pedro Henrique poderia se transferir para o Leão sem maiores problemas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 out 2021 às 11:19

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 11:19

Crédito: Atleta está no clube por empréstimo do Internacional (Anderson Stevens/Sport
A contratação do zagueiro Pedro Henrique continua dando o que falar nos bastidores do Sport. Após nove clubes denunciarem o Leão no STJD por conta de uma possível inscrição irregular do atleta, a CBF resolveu se manifestar.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
De acordo com o posicionamento da entidade, não existe irregularidade do defensor no Leão e ele está liberado para jogar.
Mesmo com a declaração da CBF, o Sport ainda corre o risco de perder 17 pontos, caso o STJD julgue que Pedro Henrique está irregular.
‘Entendemos que, no caso específico objeto da presente consulta, em razão da prevalência do REC, pelas razões acima descritas, deve ser considerada a atuação do atleta Pedro Henrique Alves Santana pelo Internacional em cinco partidas no Campeonato Brasileiro da Série A 2021, de modo que não há irregularidade em sua transferência ao Sport Club do Recife’ diz o texto do ofício da CBF.
Relembre o caso
Pelo Internacional, Pedro Henrique disputou cinco partidas. Porém, em outras duas oportunidades, recebeu cartão amarelo no banco de reservas, o que poderia configurar sete partidas, número que extrapola o limite de jogos para mudar de clube.

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