CBF descarta irregularidade em transferência de zagueiro do Sport

Crédito: Atleta está no clube por empréstimo do Internacional (Anderson Stevens/Sport

A contratação do zagueiro Pedro Henrique continua dando o que falar nos bastidores do Sport. Após nove clubes denunciarem o Leão no STJD por conta de uma possível inscrição irregular do atleta, a CBF resolveu se manifestar.

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De acordo com o posicionamento da entidade, não existe irregularidade do defensor no Leão e ele está liberado para jogar.

Mesmo com a declaração da CBF, o Sport ainda corre o risco de perder 17 pontos, caso o STJD julgue que Pedro Henrique está irregular.

‘Entendemos que, no caso específico objeto da presente consulta, em razão da prevalência do REC, pelas razões acima descritas, deve ser considerada a atuação do atleta Pedro Henrique Alves Santana pelo Internacional em cinco partidas no Campeonato Brasileiro da Série A 2021, de modo que não há irregularidade em sua transferência ao Sport Club do Recife’ diz o texto do ofício da CBF.

Relembre o caso