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CBF define datas e horários de Flamengo x ABC pelas oitavas de final da Copa do Brasil; confira

Jogo de ida será disputados em 29 julho no Maracanã, e o de volta na semana seguinte
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LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 23:27

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 23:27

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta quinta-feira, as datas e os horários dos confrontos válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em sorteio realizado na última semana, ficou definido que o Flamengo enfrentará o ABC nesta fase do torneio.
+ ATUAÇÕES: Pedro e Thiago Maia marcam e decidem vitória em noite de tempos distintos do FlamengoO jogo de ida será disputado em 29 de julho, quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Maracanã. Na quinta-feira seguinte, 5 de agosto, os clubes voltam a se enfrentar no Rio Grande do Norte. A partida de volta será às 21h30 (de Brasília) e ainda não tem local definido.
Para chegar até a fase atual, o Flamengo eliminou o Coritiba na terceira fase da Copa do Brasil, com o placar de 3 a 0 no agregado. Assim como na última fase, as oitavas de final contam com jogos de ida e volta e sem o gol marcado fora de casa como critério de desempate para definir o clube classificado.
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Cada clube participante nas oitavas de final receberá o valor de R$2,7 milhões em premiação. Se garantir a vaga nas quartas de final, o Flamengo garante uma outra cota de R$ 3,45 milhões. Até este momento da temporada, o clube embolsou cerca de R$ 30 milhões em premiação, somando todas as competições.

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