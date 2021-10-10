CBF define datas de mais três jogos do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras conheceu, neste sábado (9), as datas e horários de mais três confrontos no Campeonato Brasileiro, sendo estes contra Sport, Grêmio e Santos.Na vigésima oitava rodada, o Verdão enfrenta a equipe pernambucana no Allianz Parque, no dia 23 de outubro, às 21h (horário de Brasília). Na sequência, viaja ao Sul para enfrentar o Grêmio, no dia 31 deste mês, às 16h e, por fim, visita, no dia 7 de novembro, o Santos, às 16h.
Atualmente, o Palmeiras ocupa a terceira posição no Brasileirão, com 39 pontos. A equipe se prepara para enfrentar, nesta terça (9), às 21h30 (horário de Brasília) o Bahia, pela vigésima sexta rodada da competição nacional.