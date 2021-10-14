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CBF define datas das quartas de final entre Botafogo e Atlético-MG pelo Brasileirão Sub-20

Equipe mineira vai ter a chance de decidir o confronto em casa; Local da partida de ida ainda não foi definido
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LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 15:01

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 15:01

Crédito: Fábio de Paula/Botafogo
Nesta quarta-feira, a CBF divulgou o calendário das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Botafogo vai ter o mando de campo da partida de ida, que ainda não possui local definido. O primeiro confronto contra o Atlético-MG acontece neste domingo, dia 17, às 16h, com transmissão da Band.A partida de volta está marcada para sexta-feira, dia 22, às 16h, no Estádio das Alterosas, com transmissão do Sportv. O Atlético-MG é o atual campeão da competição e vai definir o confronto em casa.
> Aproveitamento fora de casa do Botafogo sobe com Enderson Moreira, mas postura ainda não empolga
O Botafogo tende a comandar suas partidas em casa no CEFAT. Porém, devido à falta de iluminação artificial, a equipe não poderá atuar no campo e segue sem local definido para o jogo de ida.

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