CBF define datas das quartas de final entre Botafogo e Atlético-MG pelo Brasileirão Sub-20

Nesta quarta-feira, a CBF divulgou o calendário das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Botafogo vai ter o mando de campo da partida de ida, que ainda não possui local definido. O primeiro confronto contra o Atlético-MG acontece neste domingo, dia 17, às 16h, com transmissão da Band.A partida de volta está marcada para sexta-feira, dia 22, às 16h, no Estádio das Alterosas, com transmissão do Sportv. O Atlético-MG é o atual campeão da competição e vai definir o confronto em casa.