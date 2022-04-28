CBF confirma Fluminense x Athletico-PR para Volta Redonda; veja a tabela até a 10ª rodada

Nesta quinta-feira, a CBF divulgou a tabela detalhada das próximas rodadas do Brasileirão. Assim, a entidade confirmou o confronto entre Fluminense e Athletico-PR, neste sábado, às 21h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), com transmissão do SporTV e Premiere. A partida, válida pela sexta rodada, não poderá ocorrer no Maracanã, que passará por uma troca de gramado para o inverno. Na sétima rodada, o Tricolor enfrenta o Fortaleza na Arena Castelão, no dia 22 de maio, às 16h. O jogo será transmitido pela Rede Globo e Premiere. Pela oitava rodada, o Fluminense recebe o Flamengo no Maracanã, no dia 29 de maio, às 18h, com transmissão do Premiere. Na nona rodada, será a vez de encarar o Juventude, no dia 5 de junho, às 11h, no Estádio Alfredo Jaconi. A partida será transmitida também pelo Premiere. Por fim, o Flu joga contra o Atlético-MG, no dia 8 de junho, às 21h30, no Maracanã. O jogo será televisionado pela Rede Globo e Premiere. Veja as próximas rodadas do Fluminense no Brasileirão